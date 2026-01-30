„E o vorbă în PNL: Dacă n-are Ada Georgescu o poză cu tine nu exiști”. Un liberal acuză că avocata avea un comportament „suspect”

Premierul Ilie Boloja și avocata Adriana Georgescu, la Congresul Extraordinar al PNL. Sursa foto: Facebook/ Adriana Georgescu

Avocata Adriana Georgescu ar fi avut un comportament „suspect” de mai mult timp la evenimentele PNL, potrivit consilierului local Silviu Feroiu. Acesta a spus, la Antena 3 CNN, că a ajuns subiect de glumă în partid faptul că aceasta se fotografia cu toți liderii importanți ai PNL. „La noi în PNL există o vorbă 'dom'ne dacă n-are Ada Georgescu o poză cu tine pe Instagram sau pe Facebook, nu exiști'”, a spus Feroiu. Consilierul PNL a adăugat că în acest fel avocata voia să dea impresia că are influență în partid, când în realitate nimeni nu o lua în serios. Întrebat de ce nu a fost dată afară din PNL dacă atitudinea ei era „suspectă” și „vorbea numai prostii”, Feroiu a afirmat că până acum nu au avut un motiv.

Adriana Georgescu era o persoană notorie în PNL, potrivit consilierului local Silviu Feroiu. Acesta a spus că majoritatea colegilor săi „serioși” se fereau de ea deoarece „vorbea numai prostii”.

„Da, o cunosc și sincer, eu sunt frapat că am ajuns să vorbesc la dumneavoastră în studio despre Ada Georgescu.

Doamna, din punctul meu de vedere cine o cunoaște și la organizația București suntem mai mulți care o cunoaștem, nu știu câtă încredere poate să creeze ca și persoană, nu neapărat ca și om politic. Ea se retrăsese în ultimii ani din viața politică, dar în același timp domnia sa efectiv nu avea ce să caute într-o organizație ca PNL”, a spus Feroiu.

De ce nu a fost dată afară din PNL

Întrebat de ce nu a fost dată afară din partid, Feroiu a explicat că își plătea cotizația și nu a încălcat statutul PNL:

„Nu trebuie să fie a cuiva doamna Ada Georgescu ca să fie membru de partid. Dacă nu a făcut nimic care să încalce statutul PNL, acum l-a încălcat flagrant, nu poate cineva să spună gata, de mâine nu mai ești membru . E membru vechi de 15-20 de ani. DNA ne-a arătat acum adevăratul caracter. Noi, cei din partid, chiar ne feream de domnia sa. Ăsta e purul adevăr. De ce? Pentru că nu puteai să vorbești ceva serios. Tot timpul spunea câte o prostie. Toată lumea serioasă se ferea de ea. Cât de serios să fii să crezi că doamna Georgescu poate să te ajute?”, a mai spus consilierul.

Silviu Feroiu a declarat că avocata avea un comportament „suspect” și încerca să pozeze alături de liderii PNL pentru a da senzația că are influență în partid.

„La orice eveniment de partid se ducea efectiv, nu puteai să faci o poză sau să faci tu o poză cu oamenii importanți că domnia sa era prima. Acesta era comportamentul domniei sale. La noi în PNL există o vorbă: „dom'ne dacă n-are Ada Georgescu o poză cu tine pe Instagram sau pe Facebook, nu exiști”. Eu nu exist. Eu la ora actuală nu exist în PNL. Nu are o poză cu mine. E un comportament de om care vrea să influențeze. Să inducă acel spirit că ar avea influență”, a acuzat liberalul.

Acesta a mai spus că avocata încerca tot timpul să fie în față, alături de liderii PNL fără să aducă măcar un vot partidului.

Referitor la afirmațiile acesteia că ar fi fost „fosta gagică” a fostului președinte PNL Ludovic Orban, Feroiu spune că e o laudă tipică caracterului ei megalomaniac. „Lui Ludovic n-a ieșit nimeni să îi ia apărarea. Știe numele și numărul de telefon a 5.000 de oameni pe dinafară, membri PNL. E un tip foarte cordial”, a spus Feroiu.

Arestată preventiv, după ce a luat șpagă 60.000 de euro

Avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, care a fost acuzată de DNA că a luat mită de 60.000 de euro, a fost arestată preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Ea a fost reținută în urma unui flagrant realizat într-o scară de bloc, după ce a fost denunțată la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) chiar de un coleg de partid.

Surse Antena 3 CNN au spus că avocata Adriana Georgescu ar fi avut mai multe discuţii cu Jean-Paul Tucan, afaceristul din Constanţa, care şi-ar fi dorit aranjamente în justiţie ca să scape de două dosare penale, prin intervenții la magistrați. Aceste aranjamente ar fi fost promise de fosta membră PNL Sector 1. Pentru interveţiile sale, femeia a cerut, în total, suma de 500.000 de euro.

Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele din dosarul avocatei din PNL Adriana Georgescu. Potrivit surselor judiciare citate de Antena 3 CNN, afaceristul ar fi cerut avocatei de la PNL să urgenteze rezolvarea dosarelor în care era inculpat, inclusiv prin intervenția la premierul Ilie Bolojan.

Avocata îi promisese afaceristului că va ajunge până la șeful DNA și la șefii din serviciile de informații pentru ca Jean Paul Tucan să obțină o soluție favorabilă în urma anchetelor, așa cum rezultă din stenograme.

Ilie Bolojan apare și într-o fotografie alături de Adriana Georgescu, postată de aceasta pe pagina ei de Facebook. Purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului a transmis că „premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa. Nu a primit-o în audiență”.