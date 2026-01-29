Avocata din PNL a fost denunțată la DNA chiar de un coleg de partid: „Îmi scrie pe WhatsApp chiar acum când mă aflu aici, la DNA”

Avocata PNL surprinsă în flagrant în timp ce primea mită pentru a interveni pe lângă instituții precum Cotroceniul și Guvernul a fost turnată la DNA chiar de un coleg de partid.

După ce și-a petrecut noaptea în spatele gratiilor, Adriana Georgescu urmează să afle astăzi dacă va fi arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Denunțătorul este omul de afaceri Paul Jean Tucan, patronul companiei constănțene JT Grup Oil SA. Acesta a fost trimis în judecată în august 2025 de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat că a folosit în alte scopuri fonduri obținute din bani europeni. Procurorii susțin că Tucan ar fi construit o locuință personală cu banii destinați unui proiect de port turistic de agrement. La momentul respectiv, Tucan era fost șef al PNL Năvodari.

În același timp, omul de afaceri se află și în vizorul DNA încă din 2025, într-un dosar separat ce vizează fapte de corupție legate de Portul Constanța. Inițial, acesta a fost plasat sub control judiciar, fiind suspectat că ar fi oferit mită pentru a obține avizele necesare amenajării unei zone de acostare.

Paul Jean Tucan este, la rândul său, membru al Partidului Național Liberal.

Având deja două dosare penale deschise, Tucan a decis să colaboreze cu procurorii și a denunțat-o pe colega sa de partid, avocata Adriana Georgescu. În urma sesizării, procurorii Secției a II-a a DNA au deschis un dosar penal pentru trafic de influență și au monitorizat-o pe aceasta din octombrie 2025 până în prezent.

„Începând cu luna mai 2025, Georgescu Adriana m-a contactat în contextul alegerilor electorale, ocazie cu care mi-a spus că mă poate ajuta să-mi rezolve problema cu cele două dosare penale în care sunt cercetat. Am fost de acord să mă întâlnesc cu aceasta, prima întâlnire având loc în București, într-un restaurant situat în spatele Parlamentului României, la circa o săptămână sau două de la apelul telefonic. La discuție am fost doar eu și Georgescu Adriana. Aceasta mi-a spus că mă va putea ajuta cu problema mea, dar să am puțină răbdare, cerându-mi totodată să o ajut cu o sumă de bani, pentru că are niște probleme financiare. Suma de bani avea legătură cu ajutorul pe care mi l-a oferit, aceasta spunându-mi că problema mea poate fi rezolvată favorabil. Aceasta mi-a spus că are contacte cu oameni politici cu poziții înalte, cu care poate discuta și care pot influența cursul dosarelor penale.

În luna august 2025 a venit la Mamaia și m-a rugat să o cazez, i-am găsit o cazare la hotel Delta din Mamaia, fiind vârf de sezon și am achitat contravaloarea acesteia pentru 3 zile, în total 1.300 lei. Am făcut acest lucru la solicitarea dumneaei. Și de această dată mi-a cerut bani, orice sumă de bani ca să aibă de cheltuială, dar am refuzat-o.

Declar faptul că Georgescu Adriana mi-a scris pe whatsapp chiar în momentul în care mă aflu aici, la DNA și mi-a spus să ne vedem joi. Sunt de acord să pun la dispoziție capturi fotografice ale discuției purtate astăzi cu Georgescu Adriana”, a declarat acesta la DNA.