Avocata prinsă în flagrant de DNA va fi suspendată din PNL. Filiala Sector 1: Nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare

Avocata PNL, Adriana Georgescu. Foto: Agerpres

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea mită 60.000 de euro, va fi suspendată din Partidul Național Liberal, conform procedurilor interne, imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție pe această temă. Mai mult, filiala Sector 1 a partidului a anunțat că aceasta „nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei”, a transmis, joi, PNL Sector 1, scrie Agerpres.

Filiala liberală mai precizează că Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1 și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei, iar „menționarea unor astfel de funcții în articolele apărute în presă este eronată și nu reflectă realitatea obiectivă”.



De asemenea, Organizația Femeilor Liberale București a transmis că Adriana Georgescu nu este și nu a fost președintă a acestei organizații și nu deține, în prezent, nicio funcție de conducere în cadrul organizației.



„Orice asociere între actuala conducere a Organizației Femeilor Liberale București și doamna Adriana Georgescu este falsă, are ca scop fie crearea unei imagini eronate a organizației, imagine ce nu corespunde realității, fie urmărește crearea de titluri atractive în presă”, a menționat OFL București într-un comunicat postat pe pagina de Facebook.

Adriana Georgescu, alături de un bărbat care se recomanda ca general al SIE, au fost prinşi în flagrant în timp ce primeau mită 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro. Adriana Georgescu ar fi promis intervenţii în justiţie şi la nivel guvernamental în schimbul unor sume de bani. Ea şi Gheorghe Iscru au ajuns la sediul DNA pentru declaraţii, ei fiind acuzaţi de trafic de influenţă.

Surse Antena 3 CNN au spus că în perioada octombrie - decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi cerut anumite sume de la un cunoscut afacerist. Este vorba despre Paul Jean-Paul Tucan, cel care implicat şi în dosarul „Portul Constanţa”, în schimbul unor promisiuni: că ar putea să îl ajute în anumite dosare penale prin intermediul relaţiilor pe care aceasta le are. Avocata susţinea că are "prieteni" atât în Administraţia Prezidenţială, cât şi în Guvern.

Adriana Georgescu i-ar fi promis omului de afaceri Paul Tucan soluţii favorabile în două dosare penale – unul este instrumentat de DNA şi altul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.