Surse: O avocată a fost prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea mită 60.000 de euro

Avocata Adriana Georgescu, adusă la sediul DNA pentru declaraţii într-un dosar pentru trafic de influenţă. Sursa colaj foto: Adriana Georgescu

O avocată, fost membru al Partidului Naţional Liberal Sector 1, şi un bărbat care se recomanda ca general al SIE au fost prinşi în flagrant în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Adriana Georgescu, prezentată în spaţiul public drept "lidera femeilor PNL", ar fi promis intervenţii în justiţie şi la nivel guvernamental în schimbul unor sume de bani. Ea şi Gheorghe Iscru au ajuns la sediul DNA pentru declaraţii, ei fiind acuzaţi de trafic de influenţă.

Avocata Adriana Georgescu ar fi pretins diferite de bani, susţinând că, prin intermediul unor persoane cu funcţii, ar avea influenţă asupra unor magistraţi, promiţând soluţii favorabile în două cauze penale.

Surse Antena 3 CNN au spus că în perioada octombrie - decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi cerut anumite sume de la un cunoscut afacerist. Este vorba despre Paul Jean-Paul Tucan, cel care implicat şi în dosarul "Portul Constanţa", în schimbul unor promisiuni: că ar putea să îl ajute în anumite dosare penale prin intermediul relaţiilor pe care aceasta le are. Avocata susţinea că are "prieteni" atât în Administraţia Prezidenţială, cât şi în Guvern.

Adriana Georgescu i-ar fi promis omului de afaceri Paul Tucan soluţii favorabile în două dosare penale – unul este instrumentat de DNA şi altul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

În paralel, procurorii cred că avocata Adriana Georgescu l-ar fi sprijinit şi pe Gheorghe Iscru, să pretindă tot de la afacerist suma toatală de 500.000 de euro, la fel, cu aceleaşi promisiuni.

Atât Gheorghe Iscru, cât şi avocata Adriana Georgescu au ajuns la sediul DNA, unde dau declaraţii în faţa procurorilor. Potrivit unor surse, Gheorghe Iscru este reţinut şi îşi va petrece noaptea în arest.