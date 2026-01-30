„E o nebună! Nu are țiglele pe casă”. Reacția fostului adjunct al RAR, după ce a apărut în stenogramele avocatei Adriana Georgescu

sursa foto: Facebook / Ioan Ulici și Adriana Georgescu

Ioan Ulici, fostul director adjunct al Registrului Auto Român, reacționează după ce avocata Adriana Mihaela Georgescu l-a indicat, potrivit stenogramelor prezentate de Antena 3 CNN, drept persoana care ar fi trebuit să „rezolve” situația penală a omului de afaceri Jean-Paul Tucan prin intermediul lui Cătălin Predoiu. Ulici respinge acuzațiile și spune, pentru publicația Q Magazine, că a fost „siderat” când a citit stenogramele: „E o nebună!”.

În stenograme se precizează că, într-o conversație purtată la restaurantul Caju, din apropierea Ateneului, avocata Adriana Mihaela Georgescu îi explică omului de afaceri Jean-Paul Tucan de ce situația sa penală nu ar fi fost „rezolvată” favorabil de Ion Ulici, director adjunct al RAR și fost consilier județean la Arad.

Ea susține că Ulici „este cel mai bun prieten al lui Cătălin Predoiu”, nu ar fi intervenit până în prezent deoarece ar fi așteptat o eventuală numire a lui Predoiu în funcția de director al Serviciului Român de Informații. În acea poziție, ar fi avut, potrivit acesteia, o influență mai mare.

„Nu am cuvinte. E o nebună, cred că nu are țiglele pe casă. Nu am niciun fel de implicare. Nu am lăsat nimănui de înțeles că vorbesc cu cineva. Nu pot să cred, ce a spus femeia aceasta. M-am văzut ocazional cu ea, la ședințele Comisiei de Transport a PNL-ului și la evenimente politice ale partidului, unde, de cele mai multe ori fugea să se fotografieze cu toți. Nu am discutat niciodată despre niciun dosar penal al nimănui cu această femeie”, a declarat acesta.

El a mai precizat că, până în momentul de față, nu a fost audiat în dosarul deschis de procurorii DNA împotriva Adrianei Georgescu și a lui Gheorghe Iscru. Cei doi sunt acuzați că ar fi pretins sume de bani de la Jean-Paul Tucan, promițând intervenții la Nicușor Dan, Ilie Bolojan și la procurori pentru a influența soluționarea unor dosare penale în care omul de afaceri era vizat.

Referitor la relația sa cu Cătălin Predoiu, Ulici susține că sunt doar colegi care se cunosc de peste două decenii, fără a avea o relație de prietenie apropiată.

El mai susține că eliberarea sa din funcția de director adjunct al Registrului Auto Român nu are legătură cu presupusa lipsă de intervenție în favoarea lui Tucan, așa cum sugerează Adriana Georgescu în unele discuții. Potrivit lui Ulici, schimbarea a fost determinată de preluarea altor atribuții în cadrul aceleiași instituții, unde activează de 25 de ani.

În stenograme se arată că Adriana Georgescu se prezintă drept un intermediar de influență care ar oferi două tipuri de „servicii”. Primul ar viza intervenții în dosare penale. În discuțiile cu Jean-Paul Tucan, aceasta susține că poate interveni la DNA și chiar la EPPO, folosind termeni precum „reglat”, „blocat” sau „vorbit”, sugerând că deciziile judiciare pot fi influențate.

Al doilea tip de „serviciu” ar privi aranjarea unor numiri în funcții publice-cheie. În conversații apare și referirea la postul de director de operațiuni portuare în Portul Constanța, funcție prezentată ca instrument de protejare a intereselor de afaceri ale clientului.

Pentru a-și susține credibilitatea, Georgescu invocă nume sonore din politica și administrația românească. În astfel de situații, este important de menționat că persoanele amintite nu au neapărat vreo implicare reală, numele lor putând fi folosite exclusiv pentru a crea impresia de influență.

În stenogramele apărute până acum sunt menționați: președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, șeful DNA Marius Voineag, Laura Codruța Kövesi, Sorin Grindeanu, Ludovic Orban, Ciprian Ciucu, Ciprian Șerban, Cătălin Predoiu, Eduard Hellvig, Hubert Thuma, Adrian Găvruță, Dragoș Sprînceană și chiar Donald Trump, acesta din urmă invocat pentru a sugera anvergura relațiilor lui Sprînceană.

În discuțiile consemnate, avocata afirmă că este „pe toate grupurile interne” și că participă la întâlniri cu factori de decizie, prezentându-se drept persoană conectată la cercurile de putere, într-un demers care, potrivit anchetatorilor, ar fi avut rolul de a crea un sentiment de siguranță și protecție pentru client.