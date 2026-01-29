Imagini cu momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro în scara unui bloc

Avocata Adriana Georgescu a fost dusă ieri la sediul DNA. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Adriana Georgescu

Avocata Adriana Georgescu a fost filmată și fotografiată în timp ce primea mită 60.000 de euro, iar imaginile au fost difuzate, în exclusivitate, la Antena 3 CNN. Potrivit unor surse, totul s-a întâmplat într-o scară de bloc, însă, există alte poze în care fostă membră în PNL Sector 1 ia teancuri de mii de euro şi în alte zone. Fostă membră PNL, aceasta a fost denunțată la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) chiar de un coleg de partid.

Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE Gheorghe Iscru au fost prinși miercuri, în flagrant, de Direcția Națională Anticorupție (DNA) şi au fost reținuți. În imaginile de la flagrant, avocata apare în timp ce ţine mai multe teancuri de euro în mână. Ea a fost fotografiată în mai multe momente din timpul flagrantului în care a primit mită 60.000 de euro.

Surse Antena 3 CNN au spus că avocata Adriana Georgescu ar fi avut mai multe discuţii cu Jean-Paul Tucan, afaceristul din Constanţa, care şi-ar fi dorit aranjamente în justiţie ca să scape de două dosare penale, prin intervenții la magistrați. Aceste aranjamente ar fi fost promise de fosta membră PNL Sector 1. Pentru interveţiile sale, femeia a cerut, în total, suma de 500.000 de euro.

Avocata Adriana Georgescu şi Paul Jean-Paul Tucan, cel care implicat şi în dosarul "Portul Constanţa", s-au întâlnit de mai multe ori direct, faţă în faţă, dar şi prin intermediari.

În imaginile flagrantului se pot observa mai multe episoade, întrucât s-ar fi dat de mai multe ori sume de bani. Totul a culminat cu flagrantul care a avut loc ieri, când avocata Adriana Georgescu a fost prinsă luând şpagă 60.000 de euro, reprezentând o tranşă din cei 500.000 de euro.

Adriana Georgescu şi Gheorghe Iscru urmează să afle în cursul zilei de joi dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.