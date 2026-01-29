“Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban!” Noi stenograme din dosarul avocatei din PNL. Care era rolul lui Coldea

Avocata din PNL a fost denunțată la DNA chiar de un coleg de partid. Foto: Facebook/Adriana Georgescu

Noi stenograme din dosarul în care avocata din PNL Adriana Georgescu este acuzată de luare de mită au fost prezentate joi seara în emisiunea “Sinteza zilei”.

Potrivit surselor juridice ale Antena 3 CNN, avocata Adriana Georgescu promitea influență pe lângă premierul Ilie Bolojan. Numele premierului apare în stenogramele din dosarul avocatei din PNL Adriana Georgescu, acuzată de procurorii DNA că i-a cerut unui om de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan, mită de până la jumătate de milion de euro și i-a promis în schimb că va interveni pe lângă magistrați pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat. În acest dosar este anchetat și un bărbat care susținea că este general SIE.

ADRIANA GEORGESCU: Despre tine am dat raport scris, dar nu am vorbit cauza ta, că era ăsta...ăsta era legătura mea cu SRI-ul, cu COLDEA și cu CĂTĂLIN. El a fost.

JEAN-PAUL TUCAN: ...neinteligibil

ADRIANA GEORGESCU: Și n-a făcut nimic. Nu înțelegi că n-a vorbit? Și m-am prins târziu și i-am spus lu’ Ilie.

JEAN-PAUL TUCAN o întreabă din nou pe Adriana Georgescu când vrea banii, duminică sau luni, rămânând stabilit pentru ziua de luni (n.n. 06.10.2025)

ADRIANA GEORGESCU spune că ea a fost ȘEFUL DE CAMPANIE și fără ea nu ieșea niciunul, nici celălalt.. face referire la mai multe nume din politică, respectiv Ludovic Orban și Ilie Bolojan.

Adriana Georgescu, pretindea că este apropiată de Ludovic Orban

Practic, potrivit acestor stenograme, avocata s-a folosit de faptul că se știa că face parte din PNL, că a fost văzută în prezența oamenilor influenți din partid și s-a folosit de aceste nume pentru a da impresia că are influență la oameni din Guvern, pretinzând că va ajunge inclusiv la magistrați ca să soluționeze dosarul în care este trimis în judecată omul de afaceri.

Nu există însă date că ea ar fi purtat conversații cu Ilie Bolojan sau cu alte personaje politice importante despre rezolvarea situației afaceristului, așa cum invoca, potrivit stenogramelor citate.

Adriana Georgescu pretindea că este apropăiată inclusiv de fostul premier și președinte PNL Ludovic Orban:

ADRIANA GEORGESCU: păi dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. De ce crezi că-ți...cuvânt obscen...acuma, aicea ție? Păi, de ce crezi căsunt lângă tine aicea și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis SRI-ul ieri, că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC, dar nu mai sunt...neinteligibil...Vezi că riscam discuția asta cu tine acum?

ADRIANA GEORGESCU poartă următoarea conversație telefoniocă: Bună! Uite eram la masă cu TUCAN pe care-l știu de 20 de ani de la LUDOVIC. Și ne întrebam dacă mai întorci p-aicea sau pleci direct.

Avocata ar fi pretins bani pentru campania electorală

Deși nu există elemente că banii ceruți ar fi ajuns pentru campanie electorală, avocata a pretins acest lucru, potrivit stenogramelor prezentate de Antena 3 CNN:

ADRIANA GEORGESCU: HAi, hai, hai că ai și campanie ai și muncă...

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: He, he!

ADRIANA GEORGESCU: Ai și pe dracu să...Vino încoa’! Și spune-i că plec vineri în Italia, unu, doi și vreau să mi-l ajute pe CIUCU neapărat, că n-are bani deloc, nici de banane, nici de geci ! Măcar să-mi imprimați niște geci....cu CIUCU, că iese! Îmi iese primar general! (....)

ADRIANA GEORGESCU:...cuvânt obscen...nu știu! Dacă vrei tu, consideri...să nu mă uitați, că plec și eu vineri și să...cuvânt obscen....mea, să te pun în legătură cu candidatu’!

ADRIANA GEORGESCU: Vorbește cu CIUCU direct! Bă, Bolojan îi pupă tălpile dacă îl pune pe Ciucu la București. Ascultă-mă! Deci, dacă iese CIUCU și-l ajută JEAN, că JEAN are bani, de ce să-l pună altu’ mâna pe primarul capitalei? Toată lumea o...și NICUȘOR îl susține, nu se pune cu președintele. Poa’ să verifice, nu e vrăjeală. Ce dracu? Nu mă țin cu cordășeli, direct cu CIUCU. Mai sunt două săptămâni. N-am nevoie de un leu!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Pardon!

ADRIANA GEORGESCU: Jean poate să îl pună primar. Știu ce putere are, vorbește direct, negociază dinainte. Și ILIE, ILIE...cred că ILIE, dacă-l ajută, ILIE, dacă JEAN acuma îi dă două-trei sute de mii, ILIE o să intre pă...neinteligibil....Da’ io n-am zis sume de bani, mari, nici măcar așa de...să pot să facă el o donație, mică la partid. El, dacă vrea real să se...nu, poate real...

Ce a spus martorul sub acoperire despre șpăgile cerute

Mărturia martorului sub acoperire: cu ocazia unei discuții telefonice, GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA a solicitat să mă întâlnesc cu aceasta în data de 14.11.2025. Cu prilejul întâlnirii, GEORGESCU ADRIANA MIHAELA a precizat expres că TUCAN JEAN PAUL trebuie să ajute financiar cu câteva zeci de mii de euro pentru ca CIUCU CIPRIAN să câștige funcția de primar general. A precizat că dacă TUCAN JEAN-PAUL oferă suma de 100.000 euro, CIUCU CIPRIAN o să fie "al lui". A insistat în mare parte din discuție ca TUCAN JEAN PAUL să-l ajute să obțină această funcție și dacă acesta dorește, îi poate intermedia o întâlnire cu ILIE BOLOJAN ...A mai spus că se implică destul de mult în campania electorală a lui CIUCU CIPRIAN, făcând afirmația “să îl pun primar” astfel în cazul unei reușite ea îl va avea “la mână pe CIUCU și BOLOJAN” și că va rezolva datoriile față de TUCAN JEAN PAUL

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA mi-a spus că a reușit să obțină o întâlnire între TUCAN JEAN-PAUL și CIUCU CIPRIAN, afirmând că dacă acesta participă în această campanie “nu mai are nevoie de nimic”, în sensul că i se vor rezolva problemele sale penale. În principiu, aceste întâlniri au avut ca scop solicitarile pe care GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA i le-a adresat lui TUCAN JEAN PAUL, prin intermediul meu , pentru a sponsoriza campania electorală a candidatului PNL, CIPRIAN CIUCU, cu o sumă de bani care ar fi putut ajunge până la 1 milion de euro (...) De altfel, GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA a menționat că TUCAN JEAN PAUL trebuia să vină măcar o dată să se întâlnească personal cu CIPRIAN CIUCU sau cu ILIE, cu privire la premierul ILIE BOLOJAN. A mai mențioat că genul acesta de întâlniri trebuie făcute direct cu TUCAN JEAN PAUL, nu prin intermediar.

Antena 3 CNN a publicat și biletul scris de falsul general SRI cu tranșele de bani care ar fi trebuit să ajungă la el și cu datele în care trebuiau să ajungă șpăgile.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Așa , biletul și mi-a dat 4.000 de euro

ADRIANA GEORGESCU: 5.000 erau, în fine.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Patru, atât mi-a dat, atât...

ADRIANA GEORGESCU: Bine!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu mi-a spus cum! Mi-a zis: Sun-o când ajungi...

ADRIANA GEORGESCU: Păi nu, tre’ să fac documentul... Tre’ să semnăm contractul de asistență jurudică și să îi dau împuternicire. El când revine?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Ăaa, săptămâna viitoare! Nu! Peste 3 zile! Dar...

ADRIANA GEORGESCU: Ori vin eu la Constanța, ori veniți voi încoace!

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Sau dacă este să vin tot eu...Cum spuneți cel mai bine!

ADRIANA GEORGESCU: Păi da, vii tu! Oricum, trebuie mie să-mi semneze sau pe mail...

Amintim că avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, care a fost acuzată de DNA de o mită de 60.000 de euro, a fost arestată preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Ea fusese reținută miercuri, în urma unui flagrant realizat într-o scară de bloc, după ce a fost denunțată la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) chiar de un coleg de partid.