Avocata Adriana Georgescu a fost arestată preventiv pentru mita de 60.000 de euro

Avocata Adriana Georgescu. Foto: Agerpres

Avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, care a fost acuzată de DNA de o mită de 60.000 de euro, a fost arestată preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Ea fusese reținută miercuri, în urma unui flagrant realizat într-o scară de bloc, după ce a fost denunțată la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) chiar de un coleg de partid.

Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE Gheorghe Iscru au fost prinși miercuri, în flagrant, de Direcția Națională Anticorupție (DNA) şi au fost reținuți. În imaginile de la flagrant, avocata apare în timp ce ţine mai multe teancuri de euro în mână. Ea a fost fotografiată în mai multe momente din timpul flagrantului în care a primit mită 60.000 de euro.

Surse Antena 3 CNN au spus că avocata Adriana Georgescu ar fi avut mai multe discuţii cu Jean-Paul Tucan, afaceristul din Constanţa, care şi-ar fi dorit aranjamente în justiţie ca să scape de două dosare penale, prin intervenții la magistrați. Aceste aranjamente ar fi fost promise de fosta membră PNL Sector 1. Pentru interveţiile sale, femeia a cerut, în total, suma de 500.000 de euro.

Avocata Adriana Georgescu şi Paul Jean-Paul Tucan, cel care implicat şi în dosarul "Portul Constanţa", s-au întâlnit de mai multe ori direct, faţă în faţă, dar şi prin intermediari.