Bolojan spune că nu o cunoaște pe avocata PNL care lua bani ca să intervină pe lângă premier. Dogioiu: Nu a avut nicio întâlnire cu ea

Premierul Ilie Boloja și avocata Adriana Georgescu, la Congresul Extraordinar al PNL. Sursa foto: Facebook/ Adriana Georgescu

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a făcut câteva precizări, vineri, despre presupusa influență pe care avocata Adriana Georgescu ar fi avut-o asupra premierului Ilie Bolojan, după ce numele prim-ministrului a apărut în dosarul în care fosta membră PNL cerea bani pentru a interveni pe lângă magistrați și politicieni în favoarea unui om de afaceri.

Pe profilul personal de Facebook, avocata Adriana Georgescu postase o fotografie în care se afla alături de Ilie Bolojan, la Congresul Extraordinar al PNL.

„Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa. Nu a primit-o în audiență. La evenimente publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru. Sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații cu cei care doresc să se fotografieze cu premierul, ceea ce nu înseamnă sub nicio formă o relație directă, o relație personală, cu acele persoane.”, a transmis Ioana Dogioiu, vineri.

Aceasta a mai subliniat că Ilie Bolojan nu îl cunoaște nici pe omul de afaceri din Constanța menționat în dosarul de trafic de influență, Jean Paul Tucan.

Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele din dosarul avocatei din PNL Adriana Georgescu

Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele din dosarul avocatei din PNL Adriana Georgescu, acuzată de procurorii DNA că i-a cerut unui om de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan, mită de până la jumătate de milion de euro și i-a promis în schimb că va interveni pe lângă magistrați pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat. În acest dosar este anchetat și un bărbat care susținea că este general SIE.

Potrivit surselor judiciare citate de Antena 3 CNN, afaceristul ar fi cerut avocatei de la PNL să urgenteze rezolvarea dosarelor în care era inculpat, inclusiv prin intervenția la premierul Ilie Bolojan.

Avocata îi promisese afaceristului că va ajunge până la șeful DNA și la șefii din serviciile de informații pentru ca Jean Paul Tucan să obțină o soluție favorabilă în urma anchetelor, așa cum rezultă din stenograme:

ADRIANA GEORGESCU: E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun.

JEAN-PAUL TUCAN: Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și…

ADRIANA GEORGESCU: Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre' să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui.

JEAN-PAUL TUCAN: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă…

ADRIANA GEORGESCU: Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui…

JEAN-PAUL TUCAN: Păi, ai mai zis că te mai duci odată la ei.

ADRIANA GEORGESCU: Păi, l-am lăsat pe ăsta, mă! Și eu… Voi v-ați văzut și tu nu m-ai sunat și am crezut că tu ești pe un culoar bun. Pentru că…

JEAN-PAUL TUCAN: Bine, mă! Și când i-ai zis lu' ILIE de mine, lu' BOLOJAN, ce a zis?

ADRIANA GEORGESCU: Păi, n-am vorbit pe WhatsApp de tine special. Eu am dat…

JEAN-PAUL TUCAN: Și nu te-ai întâlnit cu el?

ADRIANA GEORGESCU: Am rapoarte scrise și depuse din prima zi. Nu m-am întâlnit, că nu m-am dus la ușă. L-a, l-a demis pe mizeria asta abia de două zile.

JEAN-PAUL TUCAN: A! Păi și cât crezi că ar mai dura? Să urgentăm…

Adriana Georgescu, arestată preventiv

Amintim că avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, care a fost acuzată de DNA de o mită de 60.000 de euro, a fost arestată preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Ea fusese reținută miercuri, în urma unui flagrant realizat într-o scară de bloc, după ce a fost denunțată la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) chiar de un coleg de partid.

Denunțătorul este omul de afaceri Paul Jean Tucan, patronul companiei constănțene JT Grup Oil SA. Acesta a fost trimis în judecată în august 2025 de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat că a folosit în alte scopuri fonduri obținute din bani europeni. Procurorii susțin că Tucan ar fi construit o locuință personală cu banii destinați unui proiect de port turistic de agrement. La momentul respectiv, Tucan era fost șef al PNL Năvodari.

În același timp, omul de afaceri se află și în vizorul DNA încă din 2025, într-un dosar separat ce vizează fapte de corupție legate de Portul Constanța. Inițial, acesta a fost plasat sub control judiciar, fiind suspectat că ar fi oferit mită pentru a obține avizele necesare amenajării unei zone de acostare.

Având deja două dosare penale deschise, Tucan a decis să colaboreze cu procurorii și a denunțat-o pe colega sa de partid, avocata Adriana Georgescu. În urma sesizării, procurorii Secției a II-a a DNA au deschis un dosar penal pentru trafic de influență și au monitorizat-o pe aceasta din octombrie 2025 până în prezent.