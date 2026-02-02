Un român, prins fără bilet într-un tren din Austria, a amenințat controlorul cu un cuțit

Controlorul a alertat poliția, dar când ofițerii au încercat să verifice identitatea bărbatului, însoțitorii săi au devenit agresivi. FOTO: Hepta

Trei români au provocat un scandal într-o gară din Austria, după ce au fost găsiți într-un tren cu destinația Salzburg fără bilete de călătorie valabile. Când controlorul le-a cerut explicații, unul dintre ei l-a amenințat cu un cuțit, potrivit krone.at.

În loc de un bilet valabil, un român în vârstă de 55 de ani i-a arătat controlorului de tren din Austria Superioară un briceag nedeschis. Controlorul a alertat poliția, dar când ofițerii au încercat să verifice identitatea bărbatului, însoțitorii săi au devenit agresivi.

Trei români (cu vârste de 40, 48 și 55 de ani) au fost găsiți într-un tren care se îndrepta spre Salzburg fără bilete valabile. Conductorul a refuzat să le permită să-și continue călătoria, o decizie care nu a fost pe placul unuia dintre bărbați.

Când ofițerii au încercat să îi verifice pe cei trei la gara Vöcklabruck, unul dintre români, în vârstă de 40 de ani, a devenit violent. S-a comportat extrem de agresiv, a opus o rezistență masivă și a încercat în repetate rânduri să atace ofițerii de poliție. În cele din urmă, cei trei români au fost reținuți de autorități, potrivit krone.at.

Procuratura din Wels a decis ca doi dintre românii implicați în scandal să fie eliberați, în timp ce bărbatul în vârstă de 40 de ani care a amenințat cu briceagul rămâne în arest.