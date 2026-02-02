Furtul tezaurului dacic a provocat pagube uriașe, se plâng șefii muzeului din Olanda: Ușă și vitrine sparte, costuri pentru curățenie

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia, au fost furate de la Muzeul Drents din Olanda în ianuarie. Sursa foto: Profimedia Images

La un an de la furtul tezaurului dacic, reprezentanții Muzeului Drents din Assen spun că pagubele materiale aduse de jaf s-au ridicat la aproximativ 250.000 de euro. Acestea includ reparații la ușa spartă, înlocuirea vitrinelor, lucrările la podea, la pereți și la tavan, precum și costurile de curățenie, potrivit rtvdrenthe.nl.

„Pe lângă pagubele materiale, există alte două componente: onorariile de consultanță și pierderea veniturilor generate de vizitatori”, a spus un reprezentant al Muzeului Drents. Jaful de artă, în care au fost furate coiful de aur de la Coțofenești și cele trei brățări dacice, a avut loc în ultima zi a expoziției, în urmă cu un an. Drept urmare, muzeul a rămas închis timp de o săptămână. Spațiul expozițional unde erau expuse coiful și brățările a fost închis pentru o perioadă lungă de timp.

Daunele aduse muzeului au fost acoperite parțial de provincia Drenthe. „Suntem foarte recunoscători provinciei pentru acest lucru.” Provincia deține clădirile Muzeului Drents și colecția păstrată în depozit.

Au fost transferați 250.000 de euro, dar nu toți acești bani sunt pentru daunele cauzate de furtul de artă. O parte este destinată și unei probleme cu mucegaiul și cariile din depozit. „O contribuție financiară nu numai că ajută la repararea daunelor, dar contribuie și la conservarea pe termen lung a patrimoniului cultural al provinciei Drenthe”, spun autoritățile provinciei olandeze.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, trei brățări de aur și coiful de la Coțofenești au fost furate de la Muzeul Drents. Coiful era piesa centrală absolută a expoziției despre Dacia Română. Obiectele fuseseră împrumutate de la Muzeul Național de Istorie din București și nu au fost încă recuperate.

Coiful de aur a fost asigurat pentru 4,3 milioane de euro. Piesa de rezistență datează din perioada 450-400 î.Hr. Cele trei brățări de aur valorează împreună 1,4 milioane de euro. Guvernul olandez este responsabil financiar pentru acest lucru și a plătit ulterior suma de 5,7 milioane de euro. Dacă piesele sunt recuperate, Olanda poate recupera banii.

Trei suspecți sunt în arest

Trei suspecți sunt încă în arest pentru jaf. Audierea va avea loc în aprilie. Serviciul Public de Procuratură spune că acești trei suspecți se aflau în muzeu în timpul jafului. Se presupune că au aruncat în aer o ușă cu un explozibil greu.

Vitrinele au fost apoi sparte cu ciocanele pentru a fura brățările și coiful. De asemenea, s-a încercat spargerea unei alte vitrine care conținea o altă cască în valoare de 3,2 milioane de euro. Această încercare a fost nereușită, dar vitrina a fost distrusă.

Recent, Ernest Oberländer, fost director al Muzeului Național de Istorie din București, a lansat noi acuzații despre furtul tezaurului dacic în urma jafului de la Muzeul Drents din Assen. El a criticat dur conducerea muzeului din Olanda, precizând că nu a luat măsurile de securitate promise.