Criza forței de muncă ajunge în cimitire. În lipsa groparilor autoritățile folosesc excavatoare: “Nu sunt oameni care lucrează cu ziua"

Groparii depun un efort fizic și emoțional deloc de neglijat, având un rol esențial în organizarea funeraliilor. FOTO: Hepta

Depopularea satelor și scăderea natalității au dus la o criză tot mai vizibilă a forței de muncă în mediul rural, inclusiv în domeniul serviciilor funerare. În mai multe localități din județul Buzău, groparii sunt din ce în ce mai greu de găsit, iar autoritățile ajung să folosească utilaje sau să apeleze la muncitori din alte zone. Primarii avertizează că fenomenul este accentuat de îmbătrânirea populației și migrația tinerilor.

Aceste probleme s-au accentuat în comuna Lopătari din județul Buzău, unde administrația locală atrage atenția că numărul celor care se ocupă de lucrări în cimitire este din ce în ce mai mic. În locurile unde terenul permite, pentru săparea unor gropi este folosit uneori buldoexcavatorul, potrivit Agerpres.

“Când am avut decese care nu aveau rude, apropiați, s-a ocupat primăria, în rest mai există prin fiecare sat cineva care se ocupă, dar este clar că sunt din ce în ce mai puțini, și din ce în ce mai puțin dispuși să facă acest lucru, pentru că nu mai sunt în general oameni care să lucreze cu ziua. Cei care făceau acest lucru în urmă cu 20 de ani au îmbătrânit și nu mai pot, cei tineri au plecat. Unde este cazul folosim buldoexcavatorul, dacă este într-o margine de cimitir poți rezolva rapid, dacă nu, cu beneficiarii ajutoarelor, strict în cazurile sociale”, a declarat, pentru sursa citată, primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin.

Criza forței de muncă, legată de depopularea satelor

O cauză pentru această situație este depopularea satelor. Tinerii sunt din ce în ce mai puțini, o parte aleg să plece din localități spre orașe sau în străinătate, iar în sate rămân vârstnicii.

“Mulți pleacă, alții îmbătrânesc. Atât la Odăile, cât și în celelalte localități din zonă, demografic am scăzut, natalitatea este aproape inexistentă, câțiva se nasc anual, iar de îngropat se îngroapă de până la 10 ori mai mult. Din păcate, nu se așază nimic în locul celor bătrâni, rămân doar casele. Vizavi de forța de muncă necesară lucrărilor în cimitire, este vorba de o lipsă de persoane, și acelea tinere sunt cu probleme de sănătate, altele nu doresc să participe, dar sunt și cei care vin să ajute. Noi familii tinere avem din ce în ce mai puțini”, a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Odăile, Cristache Tache Grama.

Bărbatul care își întreține familia muncind în cimitir de 25 de ani

Sunt și persoane care își întrețin familia doar din activitățile pe care le desfășoară în cimitire. Este cazul lui Fănică, gropar în municipiul Buzău.

“Fac meseria asta de 25 de ani, este foarte grea. Este muncă fizică, depinde și de groapă, unde pământul este cu piatră, cu bolovani folosim târnăcopul, îți ia minim 3-4 ore în doi inși. Am familie, copii, doar din asta trăiesc. Nu se mai bagă mulți în munca asta, cu oseminte, cu oameni decedați, lucrez în patru cimitire, muncă grea”, a declarat Fănică.

Agenția Județeană pentru Ocupare Forței de Muncă (AJOFM) Buzău recunoaște că este o criză a forței de muncă în domeniul serviciilor funerare:

“Există două categorii de forță de muncă, una în zona urbană și cealaltă în zona rurală. În orașe există o vânătoare de muncitori calificați. Natalitatea în zona rurală este foarte mică, mai ales în localitățile îndepărtate de municipii. Încet, aceste zone se depopulează, ceea ce mai rămâne în urmă este o populație îmbătrânită, fie pensionari, fie beneficiarii venitului minim de inserție. În momentul în care ai nevoie de o anumită structură de lucrări pe care să le faci în comună, vorbim de cimitire, de gropari, nu ai de unde să găsești această forță de muncă sau o găsești, dar cu un randament de muncă discutabil. Este o realitate. Sunt însă multe meserii pentru care nu se mai găsesc specialiști sau forță de muncă adecvată”, a declarat, pentru Agerpres, directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.