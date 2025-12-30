Noua taxă turistică din București va intra în vigoare în 2026. Tot ce trebuie să știi dacă vii în Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:45 30 Dec 2025 Modificat la 10:45 30 Dec 2025

Noua taxă turistică din București va intra în vigoare în 2026. FOTO: Getty Images

Turiștii care vor veni la București în 2026 vor plăti o taxă turistică, o hotărâre în acest sens fiind adoptată de Consiliul General al Municipiului București în ciuda opoziției puternice din partea industriei hoteliere. Autoritățile spercă ca prin această taxă să strângă aproape 3 milioane de euro anual, scrie Euronews.

Consiliul General al Municipiului București a publicat la începutul acestei luni un proiect privind o taxă specială menită să ajute la promovarea turismului în Capitală. Măsura a fost adoptată la doar patru zile distanță, marți, 23 decembrie, ceea ce a stârnit îngrijorări că nu există niciun „plan concret” privind modul în care vor fi folosiți banii.

Autoritățile spun că taxa, care e de așteptat să aducă anual 15 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro), va ajuta orașul să se promoveze ca destinație turistică. Totuși, detaliile despre cum va fi realizat acest lucru rămân neclare.

Taxa turistică din București: cât va trebui să plătești

Începând de anul viitor, fiecare turist cazat într-o unitate de cazare din București va fi taxat cu 10 lei (aproximativ 2 euro) pe noapte. Spre deosebire de multe alte orașe, taxa nu va varia în funcție de prețul cazării.

Taxa va fi colectată de furnizorii de cazare, de platformele de rezervări online precum Airbnb și Booking.com sau de agențiile de turism.

Potrivit presei locale, nerespectarea obligației poate duce la amenzi de până la 1.500 de lei (294 de euro) pentru persoane fizice sau 4.000 de lei (785 de euro) pentru companii.

Viceprimarul Stelian Bujduveanu spune că taxa va aduce „valoare adăugată” orașului prin promovări și evenimente care vor aduce beneficii regiunii.

De ce a stârnit controverse taxa turistică din București?

Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) avertizează că măsura ar putea avea un impact negativ asupra turismului în București, care a înregistrat recent o creștere a numărului de vizitatori, după ce pe rețele sociale au fost promovate atracții turistice precum spa-ul devenit celebru pe TikTok.

Reprezentanți din industrie susțin că, deși promovarea Bucureștiului este importantă, legislația a fost adoptată în grabă, într-un mod „netransparent”, iar orașul riscă să rămână un „deziderat fiscal costisitor”, dar prost promovat.

„Turismul are nevoie de parteneriat, nu de improvizație administrativă”, adaugă FIHR.