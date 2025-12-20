Ciucu, despre impactul de 15 milioane de lei din eventuala taxă turistică: Sunt buni și ăștia în situația de față. Orice leuț contează

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că "sunt buni și cei 15 milioane de lei" din taxa pe care turiștii ar urma să o plătească dacă se cazează în București. FOTO: Getty Images

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus, sâmbătă, într-o conferință de presă, că "sunt buni și cei 15 milioane de lei" din taxa pe care turiștii ar urma să o plătească dacă se cazează în București, în situația în care acest proiect aflat în dezbatere publică se va vota.

Ciucu a spus că e vorba despre o inițiativă a primarului interimar și că acum e în dezbatere publică.

Referitor la impactul estimat la 15 milioane de lei al acestei măsuri, primarul general a spus că "sunt buni și ăștia în situația de față."

"Nu văd niciun fel de problemă. Orice leuț care poate fi adus la acest sfârșit de ani și început de an viitor contează", a adăugat Ciucu.

El a precizat că taxa ar urma să fie plătită și de turiști români sau internaționali.

Turiștii care se cazează în București ar putea plăti, din 2026, o taxă suplimentară de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect prin care banii ar urma să fie folosiți pentru promovarea turistică a orașului.

PMB a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind introducerea taxei speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, care ar urma să se aplice în anul 2026.

Potrivit proiectului, taxa va fi de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist.

Documentul arată că scopul introducerii acestei taxe este creșterea numărului de turiști, prelungirea duratei sejururilor, majorarea veniturilor obținute din turism și îmbunătățirea experienței turistice în București. De asemenea, autoritățile urmăresc stimularea investițiilor în serviciile turistice din Capitală.

Taxa va fi plătită de persoanele care beneficiază de servicii de cazare în toate structurile de primire turistică de pe raza municipiului București.