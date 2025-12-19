Primăria Capitalei vrea ca turiștii să plătească o taxă pentru fiecare noapte petrecută în București, din 2026

<1 minut de citit Publicat la 17:25 19 Dec 2025 Modificat la 17:25 19 Dec 2025

Primăria Capitalei vrea ca turiștii să plătească o taxă pentru fiecare noapte petrecută în București, din 2026. Foto: Getty Images

Turiștii care se cazează în București ar putea plăti, din 2026, o taxă suplimentară de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect prin care banii ar urma să fie folosiți pentru promovarea turistică a orașului.

PMB a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind introducerea taxei speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, care ar urma să se aplice în anul 2026.

Potrivit proiectului, taxa va fi de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist.

Documentul arată că scopul introducerii acestei taxe este creșterea numărului de turiști, prelungirea duratei sejururilor, majorarea veniturilor obținute din turism și îmbunătățirea experienței turistice în București. De asemenea, autoritățile urmăresc stimularea investițiilor în serviciile turistice din Capitală.

Taxa va fi plătită de persoanele care beneficiază de servicii de cazare în toate structurile de primire turistică de pe raza municipiului București.

Încasarea taxei speciale pentru promovarea turistică va fi realizată de unitățile de cazare. Totodată, platformele online de rezervări, precum Booking sau Airbnb, precum și agențiile de turism care încasează contravaloarea serviciilor de cazare vor avea obligația de a colecta și taxa de promovare turistică aferentă acestora.