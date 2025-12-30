CNAIR a lansat în licitație Drumul Expres Suceava - Siret, care va avea o lungime de 43 km şi va cuprinde 4 noduri rutiere

Sursa foto: Ionel Irinel Scrioşteanu / Facebook

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis, luni, la ANAP, pentru validare, documentația contractelor necesare proiectării și execuției celor două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret, aproximativ 43 kilometri.

"Am făcut astăzi un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din nordul țării și pentru conectarea Bucovinei la rețeaua de drumuri de mare viteză! Am transmis la ANAP, pentru validare, documentația contractelor necesare proiectării și execuției celor două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret (aproximativ 43 km): lotul 1 (Suceava - Dărmănești) - 18,6 km și lotul 2 (Dărmănești - Bălcăuți) - 24,45 km", a notat Pistol, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Drumul Expres Suceava - Siret este un proiect strategic, iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE (Security Action for Europe).

"Această sursă de finanțare este destinată proiectelor de infrastructură cu utilitate duală (civilă și militară), contribuind direct la consolidarea industriei europene de apărare și a securității pe flancul estic", a adăugat el.

Pe traseul viitorului drum expres se vor construi inclusiv patru noduri rutiere - Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), Rădăuți (DN2-DN2H) și Siret Sud (DN2), 57 de poduri, pasaje și viaducte.

Totodată, noul drum expres va beneficia de parcări de scurtă durată și spații de servicii, fiecare dotată cu câte șase stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

'După validarea documentației de atribuire, vom publica Anunțul de Participare la licitație în SEAP, moment în care vom anunța și termenul limită pentru depunerea ofertelor. Nordul României primește o nouă perspectivă de dezvoltare economică și un coridor logistic esențial!', a subliniat șeful CNAIR.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioşteanu, a transmis şi el că finanțarea acestui obiectiv de investiții va fi prin cadrul Programului Security Action for Europe.