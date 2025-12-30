Opt persoane au fost transportate la spital, după un incendiu izbucnit la un bloc din Sectorul 2 al Bucureştiului

Echipaj de intervenție și salvare SMURD. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres foto

Pompierii au intervenit, marţi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuinţe din strada Intrarea Teiul Doamnei, în Sectorul 2 al Bucureştiului, după ce ghena de la parterul imobilului a luat foc. Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum. 10 persoane s-au autoevacuat, iar alţi 8 oameni au fost scoşi din bloc de forţele de intervenţie şi transportaţi la spital, din cauza expunerii la fum.

Incendiul este lichidat, s-a mai intervenit pentru evacuarea fumului. Forțele au fost suplimentate cu 1 UTIM și 6 SMURD.

Cele 8 persoane (5 adulți și 3 minori) evacuate de forțele de intervenție au fost transportate la spital, conștiente, expuse la fum.

Verificările au fost finalizate, iar forțele s-au retras la bază.