Lavrov transmite Occidentului să ţină cont de realitatea de pe front: "Iniţiativa strategică aparţine în întregime armatei ruse"

2 minute de citit Publicat la 10:31 30 Dec 2025 Modificat la 10:31 30 Dec 2025

Lavrov transmite Occidentului să ţină cont de realitatea de pe front. Foto: Hepta

Occidentul trebuie să înţeleagă faptul că Rusia deţine iniţiativa strategică în Ucraina, pe măsură ce discuţiile avansează privind o posibilă soluţionare a conflictului, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un amplu interviu publicat luni seară de RIA, conform Agerpres.

Lavrov a mai declarat că Moscova aşteaptă un răspuns din partea Statelor Unite la propunerea preşedintelui rus Vladimir Putin din septembrie de a prelungi cu un an noul tratat START, de reducere a armelor strategice, care expiră la începutul anului viitor.

Lavrov a declarat pentru RIA că Ucraina şi ţările occidentale trebuie să accepte faptul că Rusia deţine iniţiativa pe câmpul de luptă, în contextul în care la anul se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei asupra Ucrainei.

"Poziţia noastră de principiu rămâne neschimbată. Iniţiativa strategică aparţine în întregime armatei ruse, iar Occidentul înţelege acest lucru", a afirmat Lavrov.

În opinia sa, Ucraina şi ţările occidentale trebuie să ţină cont de realităţile de pe teren - Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul ucrainean şi a anexat patru regiuni ale ţării, precum şi Crimeea, peninsulă ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014.

Putin vrea controlul asupra regiunii Zaporojie

Putin a cerut luni armatei ruse să continue campania de preluare a controlului deplin asupra regiunii Zaporojie din Ucraina.

Probleme cheie privind teritoriul rămân nerezolvate în discuţiile care au loc de luni de zile, ultima întâlnire având loc duminică între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, în Florida.

Lavrov a declarat mai devreme în cursul zilei că Rusia îşi va revizui poziţia de negociere - dar nu va renunţa la discuţii - după ceea ce Moscova a acuzat Ucraina că a lansat un atac asupra reşedinţei lui Putin din nordul Rusiei. Zelenski a negat că un astfel de atac a avut loc.

În comentariile sale către RIA, Lavrov a declarat că Statele Unite susţin propunerea ca Ucraina să organizeze noi alegeri, odată cu expirarea mandatului lui Zelenski.

"Administraţia americană conduce o activitate de intermediere activă şi orientată spre obiective", a spus el, menţionând contacte telefonice dintre Washington şi Moscova.

Lavrov a subliniat din nou că o soluţionare necesită încetarea oricărei noţiuni de prezenţă a NATO în Ucraina şi că ţara trebuie să adopte un statut neutru, nealiniat.

Iar Rusia şi Statele Unite nu trebuie să îşi limiteze activitatea comună la problema Ucrainei, a afirmat şeful diplomaţiei ruse.

"Ţările noastre sunt state nucleare importante, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi poartă responsabilitatea pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale", a declarat el.

Alte ţări aşteaptă un răspuns al SUA cu privire la discuţiile privind armele strategice, a susţinut Lavrov.

"Dar să nu ne grăbim. Până la expirarea tratatului, este logic să oferim părţii americane oportunitatea de a finaliza o examinare exhaustivă a iniţiativei preşedintelui rus Vladimir Putin de a îngheţa timp de un an limitele calitative ale tratatului (Noul START) în mod voluntar", a mai declarat şeful diplomaţiei ruse.