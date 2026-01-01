Remedii pentru mahmureală, după petrecerea de Revelion. Cu ce simptome e asociată această stare şi ce sfaturi au specialiştii

Remedii pentru mahmureală, după petrecerea de Revelion. Sursa foto: Freepik.com

Greaţă, dureri de cap şi oboseală - acestea sunt cele mai frecvente simptome după petrecerea de Revelion şi definesc, în mod cert, mahmureala. Partea bună este că puteţi să vă repuneţi rapid pe picioare dacă respectaţi unele sfaturi.

Noaptea de Revelion a fost pentru mulţi români cu distracţie din plin, dar care poate lăsa urmări neplăcute pentru cei care au băut un pahar în plus. Durerile de cap, ameţelile şi greaţa pot fi tratate mai uşor dacă ţineţi cont de sfaturile specialiştilor.

Unele persoane pot avea chiar şi sensibilitate la zgomot şi lumină. Sunt însă o mulţime de remedii pentru a săpa de mahmureală. Apa este cel mai bun remediu, mai ales că alcoolul deshidratează. Tradiţionala zeamă de varză este un remediu popular, bine recunoscut.

Ciorbele şi bananele ajută şi ele, dar nu trebuie ignorate nici exerciţiile fizice şi odihna.

Ceaiurile detoxifică și energizează

Și consumul de ceaiuri naturale este esențial pentru refacere. Medicul recomandă ghimbirul și turmericul, care detoxifică și combat inflamația, rozmarinul, care stimulează ficatul, dar și sunătoarea, care ajută la calmarea sistemului nervos.

Aceste băuturi sunt ideale pentru hidratare și refacerea echilibrului mineral.

Produsele stupului, aliați naturali

„Foarte bune sunt produsele stupului, sub formă de capsule sau fiole, fiecare cum preferă. Vorbesc despre polen, păstură și lăptișor de matcă,” a declarat Dr. Constantina.

Aceste produse sunt bogate în vitamine și minerale, oferind un boost natural de energie și susținând sistemul imunitar. Medicul atrage atenția însă că moderația este esențială pentru a evita mahmureala severă.