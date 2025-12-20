Moldova e în pericol. Raport secret al serviciilor americane: Putin vrea toată Ucraina și părți din Europa care au fost ale URSS

Rapoarte ale agențiilor de informații din SUA continuă să avertizeze că liderul rus Vladimir Putin vrea toată Ucraina și părți din Europa care au fost ale Uniunii Sovietice, scrie European Pravda. În pericol, în acest caz, ar fi inclusiv Republica Moldova. O sursă a menționat că ultimul dintre aceste rapoarte este de la sfârșitul lunii septembrie.

Rapoartele contrazic susținerile președintelui american Donald Trump și ale negociatorilor săi pentru pacea din Ucraina, conform cărora Putin încearcă să pună capăt conflictului.

Aceste informații contrazic, de asemenea, afirmațiile lui Putin conform cărora nu reprezintă o amenințare pentru Europa.

Concluziile SUA au rămas neschimbate de la începutul invaziei la scară largă a lui Putin din 2022. Sursele spun că aceste evaluări se aliniază cu opinia liderilor europeni și a agențiilor de informații conform căreia Putin urmărește să preia controlul asupra întregii Ucraine și a teritoriilor fostelor republici sovietice, inclusiv a celor care sunt membre NATO.

„Informațiile au fost întotdeauna că Putin vrea mai mult”, a declarat Mike Quigley, membru democrat al Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, într-un interviu acordat Reuters. „Europenii sunt convinși de asta. Polonezii sunt absolut convinși. Balticii cred că sunt primii”, a adăugat el.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat că „echipa președintelui Trump a făcut progrese extraordinare în ceea ce privește încheierea războiului”, iar Trump a afirmat că un acord de pace este „mai aproape ca niciodată”, fără a comenta informațiile.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că SUA „au făcut progrese” în negocierile privind Ucraina, dar a avertizat că mai sunt multe de făcut.

Politico a relatat anterior că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, va merge la Miami în perioada 20-21 decembrie pentru discuții cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pe tema „planului de pace” al SUA.

Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a anunțat că el și Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Ucrainei, vor începe o nouă rundă de consultări cu partea americană în 19 decembrie.