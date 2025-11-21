Rusia va testa în curând Articolul 5 al NATO, avertizează un general suedez de rang înalt: "Europa nu este pregătită pentru război"

"Sunt convins că Rusia ar fi gata să testeze Articolul 5 al NATO", avertizează șeful armatei suedeze. FOTO: Hepta

Rusia va testa în curând Articolul 5 al tratatului de apărare colectivă al NATO, iar Europa trebuie să fie pregătită să folosească forța militară pentru a descuraja Moscova, a declarat șeful armatei suedeze, generalul Michael Claesson.

„Sunt sigur și sunt convins că ar fi gata să testeze Articolul 5 al NATO în orice punct din statele baltice sau în altă parte a Europei”, a spus el într-un interviu acordat Politico.

„Sunt pregătiți să își asume riscuri strategice enorme pentru a obține orice consideră posibil - am văzut asta încă din timpul războaielor din Cecenia, am văzut asta în Georgia, am văzut asta în Crimeea.”

Declarațiile generalului suedez vin în contextul în care, în ultimele luni, țările europene s-au confruntat cu un val fără precedent de atacuri hibride, de la incursiuni în spațiul aerian de către avioane și drone rusești, până la falsificarea semnalelor GPS deasupra Mării Baltice și incidente suspecte cu drone deasupra unor situri militare și aeroporturi. Chiar săptămâna aceasta, guvernul polonez a declarat că agenții ruși se află în spatele exploziei unei linii feroviare care leagă țara de Ucraina.

Claesson a mai spus că Europa nu este pregătită nici mental, nici militar pentru un război cu Rusia, pe care l-a descris ca fiind „un conflict sistemic... a cărui rezolvare va dura mult timp”.

„Vorbim practic despre o generație... acesta este ceva ce nu va dispărea odată cu un potențial armistițiu sau cu un acord de pace în Ucraina.”

Ce urmărește Rusia prin atacurile hibride asupra țărilor NATO

Claesson a subliniat că mijloacele diplomatice singure nu vor fi suficiente pentru a împiedica Rusia să pătrundă în continuare în Europa.

„Singurul limbaj care se înțelege este forța”, a spus Claesson. „Trebuie să fim fermi... a ne retrage tot timpul nu este răspunsul corect pentru că... îi stimulează.”

Claesson a avertizat că în prezent războiul hibrid al Rusiei urmărește să distrugă coeziunea în interiorul NATO:

„Este interesant de văzut când vor putea lansa un atac militar convențional la scară largă”, a spus Claesson, „dar ne îndepărtează perspectiva de la problema reală, și anume că distrug coeziunea.”

„Politica polarizată, care este un fapt în multe țări europene astăzi, creează... o prăvălie de dulciuri pe care războinicul hibrid o poate exploata”, a spus generalul. „Acesta este un vis umed al domnului Putin, deoarece această stare de neclaritate este ceva ce poate fi întotdeauna exploatată.”

La începutul acestei săptămâni, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că Moscova ar putea fi capabilă să lanseze un atac asupra unui stat membru NATO încă din 2028.

De asemenea, ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, s-a plâns săptămâna aceasta că țările occidentale fac prea puțin pentru a contracara atacurile hibride rusești potențial „catastrofale”.