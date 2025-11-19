Polonia a ridicat avioane de luptă și a închis două aeroporturi, după ce rușii au atacat masiv Ucraina

Publicat la 09:24 19 Noi 2025 Modificat la 10:26 19 Noi 2025

Avioane de vânătoare MiG-29 ale Forțelor aeriene poloneze.Sursa foto: Getty Images

Armata Poloniei a ridicat avioane de vânătoare în spațiul său aerian și a închis două aeroporturi miercuri dimineață, după atacul masiv al rușilor, cu rachete și drone, asupra Ucrainei, scrie CNN.

Atacul rus a vizat în principal zonele de vest ale Ucrainei, aflate în apropierea Poloniei. Zeci de persoane au fost rănite în orașul Harkov, în estul țării, unde atacurile cu drone au distrus blocuri de locuințe și au incendiat mașini.

Multe regiuni ale Ucrainei au rămas fără electricitate miercuri, în urma loviturilor asupra infrastructurii energetice.

Amenințarea din vestul țării a determinat Polonia și aliații săi să lanseze avioane de luptă pentru protejarea spațiului aerian polonez miercuri dimineață.

„Au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacţie rapidă şi un avion de avertizare timpurie, iar sistemele de apărare aeriană şi de supraveghere radar au atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis Comandamentul operaţional într-o postare pe X.

Aeroporturile Rzeszow și Lublin din estul Poloniei au fost, de asemenea, închise „pentru a asigura libertatea de operare a aviației militare”, a anunțat serviciul național de navigație aeriană PANSA pe X.

Ultima mișcare a NATO vine într-o săptămână tensionată. Oficialii polonezi au dat vina pe Rusia după ce o linie feroviară importantă a fost distrusă într-un „act de sabotaj fără precedent”, comis, potrivit Varșoviei, de doi cetățeni ucraineni „care colaborau cu serviciile rusești.” Autoritățile ruse au respins acuzația.

Cel mai recent atac aerian al Moscovei a avut loc la câteva ore după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns în Turcia, pentru a discuta cu omologul său, Recep Erdogan, despre pace și schimburile de prizonieri cu Rusia. Moscova nu este implicată în aceste discuții, însă Turcia a fost un interlocutor-cheie între cele două părți.

La începutul acestei săptămâni, Zelenski a încheiat un acord pentru achiziționarea „a până la 100” de avioane de luptă Rafale produse în Franța, precum și sisteme anti-aeriene și drone, în timpul unei vizite la Paris.

Aliații NATO au ridicat tot mai des avioane de vânătoare în ultimele luni, în timpul atacurilor ruse asupra Ucrainei sau atunci când drone sau avioane rusești s-au apropiat prea mult, ori chiar au traversat, granițele lor.

În septembrie, avioane poloneze au doborât mai multe drone rusești care încălcaseră spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei, în timp ce alianța militară a denunțat comportamentul „absolut periculos” al Moscovei, care a amplificat tensiunile la un nou nivel.