Alertă aeriană în toată Ucraina, Rusia a atacat masiv cu drone Harkov, pentru a treia noapte la rând. Cel puțin 36 de răniți

1 minut de citit Publicat la 08:50 19 Noi 2025 Modificat la 10:26 19 Noi 2025

Atacul a provocat distrugeri în „mai mult de zece imobile de locuinţe” / sursă foto: X

Un atac rusesc cu drone a vizat regiunea ucraineană Harkov pentru a treia noapte consecutiv şi a făcut 36 de răniţi în capitala sa, a raportat poliţia regională miercuri dimineaţa, în timp ce întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană, informează AFP, potrivit Agerpres.

Poliţia regională a raportat un „atac masiv” cu drone contra districtelor Slobidski şi Osnovianski din Harkov. Acest atac a provocat distrugeri în „mai mult de zece imobile de locuinţe”, potrivit unui mesaj postat pe Telegram. Forţele de ordine au înregistrat „36 de răniţi, printre care copii”.

Potrivit guvernatorului Oleg Sinegubov, forţele ruse au lansat 19 de drone contra acestui oraş situat în apropiere de frontiera rusă, al doilea cel mai populat al Ucrainei înainte de invazia lansată de Moscova în februarie 2022, şi un „imobil de nouă etaje a fost lovit, apoi a luat foc”.

În timpul nopţilor precedente, lovituri ruse cu rachete au făcut în total cel puţin patru morţi în regiunea Harkov, printre care o adolescentă de 17 ani.

Miercuri dimineaţa, întreaga Ucraină se afla în stare de alertă aeriană. Autorităţile mai multor oraşe din vestul Ucrainei i-au îndemnat pe locuitori la prudenţă.

„Inamicul atacă vestul Ucrainei cu drone. Nu ignoraţi alerta! Rămâneţi în adăposturi”, a scris pe Telegram primarul oraşului Liov (Lviv, Lvov), a cărui regiune a fost atacată mai puţin ca altele după 2022.

Rusia vizează aproape zilnic Ucraina cu drone sau rachete. Sunt vizate mai ales infrastructurile energetice, generând temeri privind o iarnă grea în Ucraina.

La rândul său, Kievul vizează regulat depozite şi rafinării de petrol, dar şi alte instalaţii de partea rusă.

Pe front, armata rusă continuă să avanseze în faţa unor forţe ucrainene mai puţin numeroase şi a anunţat luni cucerirea altor trei sate pe linia frontului de est.

Moscova continuă să ceară drept condiţie prealabilă pentru orice încetare a focului recunoaşterea de către Kiev a cedării de teritorii, o capitulare de facto considerată inacceptabilă de ucraineni.