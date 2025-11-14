Clipe de groază în Kiev: Rușii au atacat capitala toată noaptea cu drone și rachete. Zeci de clădiri afectate și 16 răniți

1 minut de citit Publicat la 07:43 14 Noi 2025 Modificat la 07:43 14 Noi 2025

Rușii au atacat capitala ucraineană toată noaptea cu drone și rachete. Foto: X/NatalkaKyiv

Kievul a fost lovit în noaptea de joi spre vineri de un val de drone și rachete rusești, care a continuat până în zorii zilei. Atacurile au provocat incendii, au avariat clădiri în mai multe cartiere și au rănit cel puțin 16 persoane, potrivit Euronews.

Primarul Vitali Kliciko a anunțat că Rusia a lansat un atac combinat de mare amploare asupra capitalei, iar exploziile puternice au declanșat intervenții în lanț ale echipelor de urgență. Cinci persoane au fost internate în spital, printre care un bărbat aflat în stare critică și o femeie însărcinată.

Potrivit autorităților locale, cel puțin 11 blocuri de locuințe au fost afectate în mai multe cartiere. În districtele Șevcenkivskyi și Holosiivskyi, resturile căzute au provocat incendii într-o zonă deschisă de lângă o unitate medicală și într-o clădire nerezidențială.

Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J — Caolan (@CaolanReports) November 14, 2025

Locuitorii au fost îndemnați să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei aeriene. Autoritățile au avertizat că sunt posibile întreruperi de curent și apă.

În regiunea din jurul capitalei, loviturile rusești au afectat infrastructura critică și mai multe locuințe private, rănind cel puțin șase persoane, a declarat guvernatorul regional, Mykola Kalașnik. Un bărbat de 55 de ani din Bila Tserkva a suferit arsuri grave și a fost spitalizat.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat atacuri și în alte zone ale țării.

No photo can capture what Kyiv went through last night.



Almost five hours of nonstop explosions — here’s what it looked like. pic.twitter.com/Tr1NcTd9HR November 14, 2025

Valul de lovituri vine în contextul în care Rusia înregistrează avansuri în sudul Ucrainei. Trupele ucrainene s-au retras recent din mai multe sate din regiunea Zaporojie, pe fondul unor lupte intense.

Situation in Kyiv ? pic.twitter.com/itvErpHOZz — The Ukrainian Review (@UkrReview) November 13, 2025

În ultimele patru săptămâni, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat capturarea a nouă localități în regiunea Donețk, opt în Zaporojie, șapte în regiunea Dnipropetrovsk și cinci în Harkov..

Cu toate acestea, războiul de uzură dus de Rusia s-a dovedit extrem de costisitor în vieți omenești și echipamente, iar câștigurile sale teritoriale rămân limitate.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că asediul rus asupra orașului Pokrovsk avansează lent, chiar dacă Moscova a mobilizat acolo unități de operatori de drone și forțe speciale „spetsnaz”, deoarece comandamentul militar încearcă să împartă resursele pe un front foarte larg.

Între timp, Ucraina continuă atacurile cu drone cu rază lungă asupra unor ținte militare importante din interiorul Rusiei.