Rușii au atacat cu rachete un oraș din Harkov. Sunt trei morți și 10 răniți, printre care și copii

1 minut de citit Publicat la 07:48 17 Noi 2025 Modificat la 07:49 17 Noi 2025

FOTO Vitalii Karabanov

Trei persoane au murit în atacuri aeriene ale armatei ruse, iar zece au fost rănite în estul Ucrainei, a anunţat luni dimineaţă şeful administraţiei militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov.

"Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra oraşului Balaklia", iar blocuri și mașini au fost avariate, a declarat Oleg Sinegubov pe reţeaua socială Telegram. "Potrivit primelor informaţii, trei persoane au fost ucise şi cel puţin alte zece rănite, inclusiv adolescenți cu vârste de 14, 18 și 15 ani, în acest atac nocturn", a scris pe Telegram Vitalii Karabanov, şeful administraţiei militare din Balaklia, din regiunea Harkov.

Karabanov a informat că armata rusă a atacat cu rachete centrul localităţii. Serviciile de urgenţă intervin la faţa locului, a mai scris el.

Foto: Vitalii Karabanov

De la începutul invaziei ruse a Ucrainei în februarie 2022, Rusia a atacat aproape zilnic cu drone şi rachete teritoriul ucrainean. Vineri, cel puţin şase persoane au fost ucise în aceaşi clădire la Kiev în timpul unui atac rusesc.

Odată cu apropierea iernii, Moscova şi-a intensificat, de asemenea, bombardamentele asupra infrastructurilor energetice. Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării şi alte instalaţii din Rusia.



Pe linia frontului, armata rusă continuă să avanseze, în special în regiunea Zaporojie (sud), care este parţial ocupată de Moscova. Rusia a revendicat duminică cucerirea a încă două sate.