Corespondență din New York, unde este așteptat Maduro. Ce spun americanii: „Nu ar fi corect ca o altă țară să-l răpească pe Trump”

Nicolas Maduro, acuzat de narcoterorism și conspirație, riscă 30 de ani de închisoare în SUA. Foto: colaj Profimedia Images/ Administrația Trump

Centrul metropolitan de detenție din New York este împânzit de forțe de ordine, care așteaptă ca Nicolas Maduro să fie încarcerat acolo, după ce a fost capturat de forțele americane în Venezuela. Accesul în zonă a fost puternic restricționat și echipajele de poliție supraveghează străzile din apropiere, a relatat corespondentul Antena 3 CNN de la New York, Camelia Ureche. Reporterul a stat de vorbă și cu americanii, luați prin surprindere de operațiunea comandată de Donald Trump. Opiniile sunt împărțite, în timp ce unii salută eliberarea venezuelenilor și aducerea lui Maduro în fața justiției, alții consideră că intervenția SUA nu este corectă și nici americanilor nu le-ar conveni ca Donald Trump să fie răpit.

Corespondentul Antena 3 CNN la New York a relatat din fața Centrului metropolitan de detenție din New York City:

„Acesta este închis astăzi vizitatorilor, însă este evident că americanii se pregătesc intens pentru aducerea lui Nicolas Maduro aici. Sunt mai multe străzi blocate în apropiere și de asemenea am văzut echipaje de poliție, ofițeri care supraveghează zona.

Deși în momentul de față aș putea spune că sunt mai mulți jurnaliști decât trecători, însă puținii trecători pe care i-am văzut și am stat de vorbă, unii mi-au spus fie că se bucură pentru Venezuela, au venit special aici să-l vadă pe Maduro încarcerat și adus în fața justiției, fie alții mi-au spus că deși îl urăsc pe Donald Trump, nu și-ar dori să-l vadă, să vadă cum o altă națiune își primite armata pentru a-l captura.

Pe de altă parte, am văzut de asemenea și declarația lui Donald Trump în care a vorbit despre misiunea încheiată cu succes de ofițerii din cadrul Delta Force. Este echipajul de elită al armatei americane care a îndeplinit această misiune. Le-a mulțumit celor care au participat și de asemenea a vorbit despre acuzațiile care îi se aduc lui Nicolas Maduro. Știm că este un dosar care a fost deschis în 2020 și în care Nicolas Maduro este acuzat de narcoterorism, de trafic de droguri și de faptul că prin rețeaua pe care acesta ar fi condus-o, în Statele Unite ale Americii intrau anual peste 250 de tone de cocaină. De asemenea este acuzat de conspirație la nivel internațional.

Dacă va fi transferat în Florida sau dacă va fi adus în fața judecătorilor aici în New York, acesta riscă pedeapsa cu închisoarea, conform legii americane, de până la 30 de ani.”

Unul dintre americanii cu care a stat de vorbă corespondentul Antena 3 CNN a spus că operațiunea din Venezuela este o „farsă” și, deși îl „detestă” pe Donald Trump, nici lui, în calitate de cetățean SUA, nu i-ar conveni ca un stat străin să îl răpească.

„Ceea ce s‑a întâmplat în Venezuela este o farsă. Trump e oribil, desigur, dar asta e ceva obișnuit pentru politica americană. Cred că este greșit ca oricine să fie adus aici cu forța, fie că vine din altă țară, fie că locuiește aici, în New York City. (...) Noi trăim într-un stat autoritar aici, în SUA, și nu cred că ar fi corect ca o altă țară să-l răpească pe Trump, oricât de mult îl detest. Așa că, din același motiv, nu cred că este corect”, a explicat americanul.

Un alt american însă s-a arătat în favoarea intervenției SUA în schimbarea regimului de la Caracas. „Am venit să îmi exprim sprijinul pentru acțiunile pe care tocmai le‑a întreprins guvernul Statelor Unite împotriva Venezuelei. Suntem obosiți de lipsa unei tranziții libere și democratice în Venezuela. A sosit timpul pentru o schimbare și avem nevoie de o schimbare imediat”, a spus el.

SUA i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, într-o operațiune de amploare, care a implicat forțe americane terestre, navale și aeriene, care a avut loc în noaptea trecută, în timpul unei pene de curent, care, potrivit președintelui SUA, nu a fost deloc întâmplătoare.

Cuplul prezidențial a fost capturat în miez de noapte. Cei doi dormeau la momentul în care soldații SUA au năvălit peste ei. Donald Trump a spus că cei doi au încercat să fugă spre camera de siguranță, blindată, dar au fost opriți cu focuri de armă. Președintele american a mai declarat că Maduro a fost la un pas să fie ucis.

Raidul, efectuat de Forța de elită Delta a Armatei SUA, nu s-a soldat cu nicio pierdere în rândul americanilor, potrivit Administrației Trump.