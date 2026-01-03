Ce își propune Ilie Bolojan pentru 2026: „O miză importantă este să avem o energie mai ieftină şi suficientă”

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi după adoptarea bugetului de stat, România trebuie să se concentreze pe investiţii, în principal în zona energiei. Prim-ministrul a prezentat, ca priorități, finalizarea centralei de la Iernut și exploatarea gazelor din Marea Neagră. Astfel, în opinia lui Bolojan, în 2026 mizele sunt ca energia să fie mai ieftină în România și ca țara noastră să devină exportator net de gaz, relatează Agerpres.

„Dacă închidem lunile ianuarie şi februarie cu aceste măsuri care pregătesc bugetul şi avem un buget stabil, din februarie trebuie să lucrăm pentru a crea condiţii de dezvoltare, să ne finalizăm investiţiile în energie, pentru că o miză importantă este să avem o energie mai ieftină şi energie suficientă care poate fi produsă în România.

Terminarea centralei de la Iernut este un obiectiv important pe care trebuie să îl închidem anul acesta. Avem anul acesta cea mai mare investiţie din forajele din Marea Neagră, pe care dacă o finalizăm în bună regulă, vom avea câteva miliarde de metri cubi de gaz suplimentar în 2027, care va face ca România să devină un exportator net de gaz şi să gândim lucruri prin care acest gaz să fie valorificat în economia noastră”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Prim-ministrul a spus că balanța comercială trebuie re-echilibrată cu ajutorul antreprenorilor români. „Trebuie să ne luptăm, să creăm condiţii pentru a ne susţine campionii noştri să-şi crească producţia, să exporte produsele româneşti, în aşa fel încât să ne echilibrăm balanţa comercială", a afirmat Ilie Bolojan.



Premierul a subliniat şi necesitatea atragerii de investiţii străine în România, arătând că acestea pot fi făcute doar în contextul unei guvernări stabile.



„Asta înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă bine plătite şi acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le facem (...) pot fi făcute doar dacă ai o guvernare care este stabilă. Aşa cum am mai discutat, dobânzile pe care le plăteşte România nu sunt date doar de modul în care gestionezi bugetul, ci şi de perspectiva pe care o au creditorii care te împrumută, (...) vizavi de ce se va întâmpla în guvernare peste şase luni, peste un an de zile, peste doi ani de zile, deci de stabilitate. Asta înseamnă să fim responsabili fiecare dintre noi acolo unde suntem”, a punctat Bolojan.