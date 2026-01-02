China mizează pe o insulă de mărimea Belgiei ca să schimbe comerțul global. Firmele străine pot deschide conturi, taxele sunt mai mici

Partidul Comunist Chinez a transformat oficial provincia-insulă Hainan într-un port de liber schimb. FOTO Hepta

Partidul Comunist Chinez a transformat oficial provincia-insulă Hainan într-un port de liber schimb, acesta fiind unul dintre cele mai ambițioase experimente economice ale guvernului de până acum, scrie Euronews. Hainan devine astfel cel mai mare port de liber schimb din lume ca suprafață. Cu peste 35.000 de kilometri pătrați, este de aproximativ cincizeci de ori mai mare decât Singapore și chiar puțin mai mare decât Belgia.

Din decembrie 2025, au intrat în vigoare noi legi care fac din Hainan o zonă vamală separată și consolidează un cadru de reglementare favorabil în provincia aflată în extremitatea sudică a Chinei. Măsura contrastează cu tendința globală actuală de protecționism, în timp ce multe țări își înăspresc regulile comerciale și controalele asupra investițiilor.

China încearcă să ofere o soluție la „incertitudinile în creștere ale economiei globale” și să reproducă succesul Singapore, cu un port de liber schimb cât o țară europeană.

Potrivit agenției de presă de stat Xinhua, lansarea „operațiunilor vamale speciale” nu este doar o ajustare de politici, ci o restructurare fundamentală a modului în care provincia-insulă interacționează cu piețele internaționale.

Cadrul unic instituit de Partidul Comunist Chinez ar putea transforma Hainan în cea mai prietenoasă jurisdicție din lume pentru mediul de afaceri.

Nu este pentru prima dată când economia de stat, descrisă ca o economie socialistă de piață, împrumută din „manualul capitalist” pentru a-și spori dominația globală. Zonele economice speciale (SEZ) au fost implementate cu succes în China încă de la sfârșitul anilor ’70, ca parte a politicii de deschidere economică. Aceste SEZ permit Beijingului să experimenteze mecanisme capitaliste în zone limitate, menținând totodată un control mai larg al statului asupra economiei.

FOTO: Hepta

În 2020, PCC a prezentat un plan amplu pentru a transforma Hainan dintr-o simplă zonă economică specială într-un hub strategic menit să rivalizeze cu Hong Kong, Singapore și Dubai.

Crearea unui sistem complet separat de comerț și investiții pentru provincie a fost obiectivul până la finalul lui 2025. În continuare, partidul estimează că Hainan va atinge „maturitatea instituțională” până în 2035 și va dobândi o „influență globală puternică” până la mijlocul secolului.

Carnea de vită australiană poate fi importată în Hainan fără taxe

Provincia include Insula Hainan și diverse insule mai mici din Marea Chinei de Sud, iar acum funcționează sub un sistem vamal „cu două linii”, conceput pentru o deschidere mai mare, dar cu menținerea securității interne.

Prima linie marchează granița dintre Hainan și economia globală, unde cele mai multe bariere comerciale au fost eliminate. Conform noii legislații, majoritatea bunurilor pot intra liber în provincie, cu o listă semnificativ extinsă de importuri cu tarif zero, care acoperă materii prime, echipamente și produse de consum.

A doua linie funcționează ca un filtru între Hainan și China continentală. Acolo se aplică regulile vamale standard, iar bunurile sunt supuse tarifelor și controalelor menite să protejeze piețele interne.

Totuși, sistemul creează un stimulent puternic pentru producători. Bunurile care intră în Hainan și ating cel puțin 30% valoare adăugată în interiorul provinciei pot intra în China continentală fără taxe vamale, o politică gândită să încurajeze producția pe insule, nu folosirea lor doar ca punct de tranzit.

De exemplu, carnea de vită australiană poate fi importată în Hainan fără taxe. Apoi, dacă este feliată și ambalată pe insulă pentru produse destinate hotpot-ului din China, poate ajunge în supermarketurile din China continentală cu aceleași scutiri.

Cotă unică de impozitare a companiilor, mai mică decât în Hong Kong sau Singapore

Amploarea planurilor PCC pentru Hainan depășește cu mult aranjamentele vamale. Provincia aplică o cotă unică de impozitare a companiilor de 15%, mai mică decât în Hong Kong (16,5%), Singapore (17%) și China continentală (25%).

Hainan funcționează acum și sub un cadru de reglementare distinct în mai multe domenii, care diferă semnificativ de regulile de pe continent.

De pildă, dacă un produs farmaceutic sau un dispozitiv medical este aprobat de una dintre numeroasele agenții de reglementare din lume, el poate fi folosit în Hainan chiar dacă este interzis în China continentală.

În mod similar, companiile înregistrate în Hainan pot solicita acces mai larg la internet, ceea ce le permite să ocolească așa-numitul „Marele Firewall al Chinei”, un sistem de legi și tehnologii impus de PCC pentru controlul activității online la nivel național.

Companiile străine pot deschide și conturi bancare speciale în Hainan, cu fluxuri de capital scutite de controalele valutare aplicate pe continent, iar universitățile străine au voie să înființeze campusuri fără un partener chinez.

Intrarea fără viză în provincie a fost extinsă de la 59 la 86 de țări, incluzând acum Statele Unite, Germania și Australia, precum și mai multe state din Orientul Mijlociu și America de Sud.

Vizitatorii pot rămâne până la 30 de zile fără viză pentru afaceri, tratament medical sau turism, în condițiile în care autoritățile promovează provincia-insulă și ca destinație majoră de călătorie.

Pe fondul creșterii tensiunilor din economia globală, Hainan funcționează ca o „supapă de presiune” pentru China, oferind o poartă cu taxe mici, tarife zero și acces ridicat către piețele Asia–Pacific.