„Ultima vară de pace”. Ministrul german al Apărării: Rusia va putea ataca Flancul Estic al NATO în următorii 4-5 ani

2 minute de citit Publicat la 14:41 17 Noi 2025 Modificat la 14:41 17 Noi 2025

Tancuri ale armatei ruse în cadrul exercițiului militar „Zapad” („Vest„) desfășurat în septembrie 2025. Foto: Profimedia Images

NATO trebuie să se pregătească împotriva unui atac al Rusiei în următorii 4-5 ani, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung, informează Moscow Times.

Pistoriu a adăugat că ofițerii de informații și experții militari evaluează în mod regulat capacitatea de luptă a armatei ruse, pentru a estima cât mai corect momentul în care forțele Moscovei se vor reface până când să ajungă la punctul în care vor fi capabile să atace o țară NATO de pe flancul Estic al Alianței.

„Până acum am estimat că acest lucru s-ar putea întâmpla în 2029. Acum, estimările merg către 2028, iar unii experți militari cred că aceasta este ultima noastră vară de pace”, a spus ministrul Pistorius.

Pistorius a mai adăugat că liderii europeni au realizat adevărata amenințare pe care o reprezintă Rusia mult prea târziu - mai precis, în 2022, după invazia trupelor ruse în Ucraina.

„Acum e clar: Moscova e un adversar serios, care acționează fără milă și cu atitudine profund imperialistă”, a spus ministrul german al Apărării.

Cu toate acestea, pericolul reprezentat de Rusia nu înseamnă că NATO nu se poate apăra.

„Alianța Nord-Atlantică beneficiază de un potențial de descurajare semnificativ - atât convențional, cât și nuclear. În plus, avem forțe armate gata de acțiune, dar, într-adevăr, acestea trebuie să fie și mai bine echipate”, a spus Borius Pistorius.

Șeful armatei germane: Rusia ar putea ataca o țară NATO „chiar și mâine”

În plus, armata germană a fost „permanent neglijată” pentru mulți ani de liderii politici germani, a mai adăugat Pistorius. Efectivele Bundeswehr-ului au scăzut, iar multe echipamente sunt uzate.

„Putin nu face niciun secret din a-și expune fanteziile sale imperiale, încare libertatea și sistemul nostru de valori, așa cum le știu, sunt irelevante (pentru Kremlin - n.r.). Trebuie să răspundem rapid și decisiv acestei amenințări prin întărirea armatelor noastre”, a spus Pistorius.

Pistorius a spus că, într-un posibil conflict NATO-Rusia, chiar dacă dronele și-au dovedit rolul decisiv în Uceraina, ar presupune folosirea masivă de echipamente grele militare și trupe.

Declarațiile ministrului german al Apărării au primit imediat replica din partea Kremlinului.

„Acum nu e nicio îndoială cine e agresorul”, a declarat purtătoarea de cuvânt al ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Șeful armatei germane, general-locotenentul Alexandr Sohlrank, a declarat recent că Rusia ar putea ataca o țară NATO „chiar și mâine”.

O astfel de decizie depinde însă de trei factori: puterea armatei ruse, experiența de luptă a armatei ruse și atitudinea adoptată de VEst.

Conform generalului german, în ciuda pierderilor suferite în Ucraina, Rusia „încă mai are suficient de multe trancuri”, o aviație puternică și mai multe unități navale gata de luptă. Și, desigur, arme nucleare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a asigurat că Alianța Nord-Atlantică poate să facă față unui război cu Rusia, în condițiile în care economiile combinate ale țărilor din NATO sunt de 25 de ori mai mari decât cea a Rusiei. În același timp, Rutte a solicitat țărilor aliate să își sporească cheltuielile pentru apărare, în condițiile în care Putin a demonstrat că e dispus să sacrifice un milion de militari pentru a-și satisface ambițiile sale imperiale în cadrul războiului din Ucraina.