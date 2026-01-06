SUA vor fi scutite de impozitul global minim de 15% pentru multinaționale. Acord istoric al OCDE pentru taxarea companiilor mari

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Aproape 150 de țări au convenit asupra unui plan istoric pentru a împiedica marile companii globale să își mute profiturile către jurisdicții cu impozitare redusă, dar SUA vor fi exceptate de la acord, ceea ce a provocat furia grupurilor pentru transparență fiscală. Astfel, multinaţionalele cu sediul în Statele Unite vor fi scutite de taxa de 15%, scrie The Guardian.

Planul, finalizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), exclude marile corporații multinaționale cu sediul în SUA de la impozitul minim global de 15%, după negocierile dintre administrația Trump și alți membri ai G7.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a descris acordul drept o "decizie de referință în cooperarea fiscală internațională care sporește certitudinea fiscală, reduce complexitatea și protejează bazele de impozitare".

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a numit acordul "o victorie istorică în păstrarea suveranității SUA și protejarea lucrătorilor și întreprinderilor americane de excesele extrateritoriale".

Cormann a fost ales în fruntea OCDE în 2021, cu sprijinul lui Donald Trump. Fost ministru australian de finanțe de extremă dreapta, care anterior a pledat în favoarea combustibililor fosili și împotriva obiectivelor de energie verde, Cormann este ultimul șef rămas al unei organizații internaționale majore numit cu sprijinul președintelui SUA.

Cea mai recentă versiune a acordului diluează un acord istoric din 2021 care a stabilit un impozit minim global pe profit de 15%. Ideea era de a împiedica corporațiile multinaționale, inclusiv Apple și Nike, să folosească manevre contabile și juridice pentru a-și muta câștigurile către paradisuri fiscale cu taxe reduse sau inexistente.

Aceste paradisuri sunt de obicei locuri precum Bermuda și Insulele Cayman, unde companiile desfășoară, de fapt, puține sau deloc afaceri.

Donald Trump a criticat acordul din 2021 negociat de administrația Biden, spunând că acesta nu era aplicabil în SUA. Administrația Trump a amenințat apoi cu taxe de represalii împotriva țărilor care au impus taxe firmelor americane în cadrul acordului din 2021.

Fosta secretară a Trezoreriei, Janet Yellen, a fost un impulsor cheie al acordului fiscal global OCDE din 2021 și a făcut din impozitul minim pe profit una dintre prioritățile sale principale. Planul a fost criticat pe scară largă de republicanii din Congres la acea vreme, care au spus că ar face SUA mai puțin competitive într-o economie globală.

Administrația Trump a renegociat acordul în iunie, după ce republicanii din Congres au retras o așa-numită prevedere de impozitare a răzbunării din proiectul de lege privind taxele și cheltuielile al lui Trump, care ar fi permis guvernului federal să impună impozite companiilor cu proprietari străini, precum și investitorilor din țări considerate a percepe "impozite străine nedrepte" companiilor americane.

Grupurile pentru transparență fiscală au criticat planul OCDE modificat.

"Acest acord riscă aproape un deceniu de progres global în ceea ce privește impozitarea corporațiilor, doar pentru a permite celor mai mari și mai profitabile companii americane să păstreze profiturile în paradisuri fiscale", a declarat Zorka Milin, director de politici la Fact Coalition, o organizație non-profit pentru transparență fiscală.

Organismele de supraveghere fiscală susțin că impozitul minim ar trebui să oprească o cursă internațională spre fundul impozitării corporațiilor, care a determinat companiile multinaționale să își înregistreze profiturile în țări cu rate de impozitare scăzute.