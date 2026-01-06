China interzice exportul de metale rare către Japonia. Un comentariu al prim-ministrei nipone despre Taiwan a stârnit furie la Beijing

China a interzis exporturile către Japonia pentru o serie de minerale și pământuri rare dar și pentru alte bunuri care pot fi folosite în scopuri militare, tensionând și mai mult relațiile deja glaciale dintre cele două țări asiatice, relatează CNN. Decizia Chinei vine ca urmare a unor declarații făcute de șefa guvernului nipon, Sanae Takaichi.

Interdicțiile de export se vor aplica mai multor bunuri de „uz dual”, adică și militar și civil și au intrat în vigoare imediat, a anunțat ministerul comerțului chinez, marți.

Deși ministerul nu a specificat care vor fi bunurile afectate de interdicții, un catalog de bunuri de uz dual a fost publicat de minister și include pământuri rare, electronice avansate, componente pentru dispozitive aerospațiale și de aviație, drone și tehnologie legată de domeniul nuclear.

Mineralele și pământurile rare sunt esențiale pentru o serie de dispozitive - de la electronice folosite în viața de zi cu zi, la mașini electrice și sisteme avansate de luptă precum avioanele F-35.

Nu este încă clar cât de mult va fi afectată Japonia de aceste noi restricții.

Relații glaciale între Japonia și China

Relațiile dintre cele două puteri asiatice s-au deteriorat puternic în ultima perioadă. Prim-ministra japoneză, Sanae Takaichi, a declarat în parlamentul de la Tokyo, în noiembrie, că o invazie chinezească a Taiwanului ar constitui „o situație în care supraviețuirea Japoniei este amenințată” și ar putea declanșa un răspuns militar al guvernului nipon.

China continentală, condusă de Partidul Comunist Chinez, revendică insula Taiwan ca aparținându-i, deși ea nu a fost niciodată controlată de actualul stat chinez.

De cealaltă parte, Taiwanul este guvernat democratic de o entitate denumită oficial „Republica China”, succesoarea vechii republici chineze fondate după revoluția din 1912 si forțată de comuniști să se retragă acolo în timpul Războiului Civil Chinez.

Taiwanul (ROC) refuză pretențiile Chinei (PRC) asupra teritoriului său și ar dori, mai degrabă, declararea independenței sale oficial sub numele de Taiwan.

De când Takaichi a făcut aceste comentarii, China încearcă să pună presiune constant pe guvernul de la Tokyo, pentru ca Takaichi să-și retragă afirmațiile. Dictatura chineză și-a avertizat inclusiv cetățenii să nu meargă în Japonia pentru studiu sau turism și a suspendat importurile de fructe de mare din Japonia.

Un purtător de cuvânt al ministerului comerțului din China a declarat că noile restricții anti-nipone sunt un răspuns la „declarațiile eronate” ale lui Takaichi.

„Aceste comentarii reprezintă o interferență grosolană în afacerile inerne ale Chinei, încalcă gravul principiul unei singure Chine și sunt extrem de dăunătoare ca natură și impact”, a transmis sursa citată.

Relațiile diplomatice chino-japoneze sunt deseori tensionate, mai ales ca urmare a evenimentelor din Al Doilea Război Mondial, când Japonia a invadat China și a comis o serie de masacre odioase, cel mai cunoscut fiind cel de la Nanjing.