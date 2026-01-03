Donald Trump îl critică, din nou, pe liderul de la Kremlin. „Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”

În luna februarie 2026 se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump s-a arătat, sâmbătă, frustrat de Vladimir Putin. „Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulţi oameni”, a spus șeful de stat american, la finalul conferinței de presă unde a dat detalii despre operaţiunea SUA din Venezuela. Totuși, Donald Trump a susținut că se fac progrese în negocierile de pace în Ucraina.

„Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulţi oameni”, a declarat Trump la conferinţa de presă de la Mar-a-Lago.



Totuși, președintele SUA a susţinut că se fac progrese în negocierile pentru pace în Ucraina, fără a oferi detalii suplimentare, şi a numit războiul „o baie de sânge”.

În ciuda tuturor discuțiilor despre sancțiunile occidentale care vor prăbuși economia rusă și vor pune Kremlinul la pământ, Vladimir Putin pare netulburat. Indiferent de carnagiul de pe front sau de rușii care stau la coadă pentru gaz din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, el a rămas fixat pe insistența asupra cererilor sale maximaliste.

Între timp, există limite politice interne cu privire la ceea ce poate accepta ucraineanul Volodimir Zelenski fără a declanșa o reacție negativă publică. Cu toate acestea, Trump pare adesea mai înclinat să creadă că un acord ar putea fi posibil în viitorul apropiat, în condițiile în care în luna februarie se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, fostul consilier prezidențial, George Scutaru, s-a arătat îngrijorat de eventuale presiuni făcute de partea americană asupra Kievului la negocierile de pace, în urma promisiunilor Federației Ruse de avantaje economice. „Riscul este ca partea americană să fie sedusă de propuneri economice foarte atractive din partea Federației Ruse. Și gândiți-vă, oamenii care sunt în echipa de negociere de o parte și de alta și de un pragmatism uneori dus până la cinism în dialogul care poate exista între Washington și și Moscova”, a spus Scutaru.