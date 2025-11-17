Antena 3 CNN Externe Explozia unui dispozitiv a distrus o importantă linie de cale ferată din Polonia. Tusk acuză un act de sabotaj „fără precedent”

17 Noi 2025
Dyspozytura Trakcji via X

O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj „fără precedent”, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, relatează Reuters şi dpa.

„Explozia unui dispozitiv a distrus linia de cale ferată”, a scris Tusk pe platforma X.

„Serviciile de urgenţă şi biroul procurorului lucrează la faţa locului. Pe aceeaşi rută, mai aproape de Lublin (est), au fost identificate de asemenea pagube”, a menţionat premierul în mesaj.

Duminică dimineaţa, poliţia locală a indicat că un mecanic de locomotivă a raportat distrugeri pe linia respectivă de cale ferată, aflată în centrul Poloniei.

Centrul de control al traficului feroviar a suspendat temporar circulaţia pe respectiva secţiune. Niciun pasager sau membru al personalului feroviar nu a fost rănit, a precizat agenţia poloneză de presă PAP.

Varşovia a mai atenţionat de-a lungul timpului că rolul său de hub pentru ajutorul destinat Ucrainei în războiul cu Rusia face din Polonia o ţintă pentru acte de sabotaj. Moscova a negat în repetate rânduri astfel de acţiuni.

