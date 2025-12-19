Ce vrea să spună Putin când pretinde „respectul” Occidentului. Diaconescu: Ucraina să nu aibă un drept suveran asupra teritoriului său

Vladimir Putin a ținut o conferință de presă de patru ore, la Kremlin. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a spus că Federația Rusă se va abține de la noi războaie, sau „operațiuni militare speciale” cum este limbajul ales al Kremlinului, câtă vreme este respectată de Occident. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Cristian Diaconescu, a explicat, la Antena 3 CNN, ce înțelege liderul rus prin „respect”. Fostul ministru de Externe spune că ceea ce își dorește Putin este să fie luat în serios, iar când cere „respect”, cere de fapt ca toate pretențiile sale maximaliste cu privire la Ucraina, dar și la ordinea mondială, să fie respectate de liderii europeni.

„Cine s-a întâlnit și îl cunoaște cât de cât pe președintele Federației ruse, ca de altfel și pe ministrul de Externe, Ușakov, sau cei care sunt în cercul apropiat al liderului de la Kremlin știu foarte bine un anume tip de atitudine, și anume ca Vladimir Putin să considere că este tratat cu respect este un anume tip de respect, în sensul că, indiferent de ce decizie va lua, cealaltă parte, în speță inamicul, Occidentul, Vestul, pentru că nu e așa, mesajul clar în Federația Rusă este că Occidentul a atacat Federația Rusă instrumentalizând Ucraina. trebuie de fapt, să-l ia în serios”, a spus fostul ministru de Externe la Antena 3 CNN.

Adică toate pretențiile sale în ceea ce privește Ucraina, dar și o nouă ordine mondială, să fie acceptate ca atare de Occident.

„Ceea ce dorește este să fie luat în serios, sigur, neintrând în detalii ce înseamnă acest lucru. Ceea ce dumneavoastră corect ați prezentat generic se arată a fi reiterarea solicitărilor pe care, de ani de zile și mult mai clar, după februarie 2022, autoritățile de la Moscova le-au transmis în spațiul occidental și Ucrainei.

Ucraina nu mai trebuie să aibă un drept suveran, atât în ceea ce privește decizia politică, inclusiv de aderare la Alianța Nord-Atlantică, dar și în legătură cu propriul teritoriu.

Iar statele din lumea vestică, sigur, trebuie să facă și să adopte două demersuri clare. În primul rând, să-și retragă garanțiile de securitate pe aliamentul din 1997 și, în al doilea rând, să recunoască un drept egal de raportare la Federația Rusă, într-o nouă arhitectură de securitate, cu mai mult de centre de putere. Și aici suntem. Practic, nu există niciun pas înapoi, dincolo de nuanțe, dialog, conversații într-o formă sau alta, directă sau prin intermedieri”, a explicat Diaconescu.

Întrebat dacă un acord de pace este aproape, fostul ministru de Externe a explicat că atâta vreme cât cele două părți nu pot ajunge la un armistițiu temporar, pacea rămâne un obiectiv îndepărtat.

„Președintele Putin trebuie să se întoarcă acasă cu cuvântul victorie, fie după câmpul de luptă, fie de la o eventuală masă a negocierilor. O perspectivă cât de cât realistă am putea avea în condițiile în care s-ar decide încetarea focului. Câtă vreme acest lucru nu se întâmplă orice element diplomatic, politico-diplomatic, poate spune 'nu contați pe noi câtă vreme trageți în voi nu avem cum să intervenim și să garantăm un anume tip de pace'.

Să sperăm că discuțiile de la Miami, de la Washington vor avea un rezultat. Să sperăm că această pace, într-o formă sau alta, mai ales printr-un armistițiu, va fi reușită și pe baza unui astfel de abțineri de la angajarea violentă, să existe căile privind o negociere, o agendă. În acest moment nu există o agendă de pace, nu există ceva convenit din această perspectivă”, a mai spus Diaconescu.

Conferință-maraton la Kremlin

Vladimir Putin a ținut o conferință de presă de patru ore, la Kremlin. Fără să rostească un cuvânt, a fost clar mesajul Federației Ruse pentru Ucraina. Pe peretele din spatele lui Putin a fost amplasată o hartă a Rusiei, care conține nu doar Crimeea, anexată în 2014, ci și cele patru regiuni din estul Ucrainei pe care Rusia le-a înglobat formal în 2022, fără a le controla în mod efectiv: Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

El a avertizat apoi că Rusia nu dă înapoi de la obiectivele teritoriale din Ucraina și că nu vor exista noi războaie „dacă Rusia e tratată cu respect”.

Rusia nu va lansa noi „operațiuni militare speciale” atâta timp cât este tratată cu „respect” de către Occident, a declarat Vladimir Putin. Întrebat dacă intenționează să lanseze un alt război în viitor, Putin a spus că acest lucru depinde de modul în care Rusia este tratată de Occident.

În același timp, Putin a lăudat eforturile depuse de Donald Trump pentru obținerea unei păci Ucraina-Rusia și chiar s-a arătat în favoarea păcii. În condițiile sale.

„Ne-ar plăcea foarte mult să trăim în pace anul viitor, fără conflictele militare. Și reiterez că ne-ar plăcea să rezolvăm toate problemele controversate prin discuții. Sper că veți fi de acord: va trebui să eradicăm cauzele profunde ale conflictului, astfel încât acesta să nu se mai repete în viitor, de dragul unei păci durabile și juste.

(...) A spune că respingem orice sau că refuzăm orice (compromis) este nepotrivit și nefondat. Mingea este în întregime în terenul așa-zișilor noștri adversari occidentali, al șefului regimului de la Kiev și al sponsorilor europeni”, a afirmat președintele rus.

Putin a mai spus că este dispus să colaboreze cu Europa, Regatul Unit și Statele Unite, dar în condiții de statut egal.

„Suntem gata să colaborăm cu voi: cu Regatul Unit, cu Europa și cu SUA, dar pe picior de egalitate, cu respect reciproc. Dacă vom ajunge în sfârșit la acest punct, toată lumea va beneficia”, a spus el, într-un lung răspuns la o întrebare adresată de BBC despre „viitorul Rusiei”.

Dictatorul rus l-a invocat pe Helmut Kohl, primul cancelar al Germaniei unificate, care a pledat în anii '90 în favoarea integrării Rusiei în sistemul occidental, după prăbușirea Uniunii Sovietice.

„Viitorul Europei, dacă vrea să rămână un centru independent de civilizație, trebuie neapărat să fie împreună cu Rusia. Ne completăm în mod natural, vom lucra unii cu alții și ne vom dezvolta. Dacă acest lucru nu se întâmplă, Europa va dispărea treptat”, a spus Putin, citând din fostul cancelar.

Citatul însă a fost scos din context pentru a se potrivi retoricii lui Putin. Helmut Kohl a spus la acea vreme că nou-creata Federație Rusă ar trebui să primească asistență economică și să fie binevenită în rândul Occidentului pentru a-i ajuta tranziția către democrație.