Un raport publicat la Moscova trezește îngrijorări privind pregătirea unei posibile invazii în Moldova: “Seamănă izbitor cu Ucraina”

Documentul amintește de scandalosul eseu al lui Vladimir Putin din 2021 care a precedat aproape programatic invazia din Ucraina. FOTO: Hepta

Un raport publicat de Ministerul de Externe de la Moscova, în care apar termeni precum “denazificare” sau “regim totalitar”, trezește îngrijorări la Chișinău, după ce autoritățile ruse au comparat situația din Republica Moldova cu cea din Ucraina.

Documentul rescrie istoria Republicii Moldova, fiind o copie la indigo a temelor pe care Vladimir Putin le-a folosit în contextul războiului din Ucraina: nu există un stat independent al Republicii Moldova, fiindcă moldovenii au o legătură cu poporul rus, statul moldovenesc este o construcţie artificială, iar conducerea asigrată de Maia Sandu are în spate un plan occidental antirusesc.

Potrivit raportului intitulat “Despre încălcările drepturilor cetățenilor și compatrioților ruși în străinătate”, “Moldova alunecă din ce în ce mai mult spre susținerea ideologiilor neonaziste și a discriminării rasiale”.

Rusia critică parcursul pro-european al conducerii moldovenești conduse de Maia Sandu, MAE de la Moscova precizând că asta implică “o ruptură completă a legăturilor istorice și culturale cu Rusia”. Potrivit Moscovei, Occidentul a profitat de războiul din Ucraina și “continuă încercările persistente de a atrage Moldova în coaliția rusofobilor înfocați. Condamnând operațiunea specială rusă și cerând încetarea ostilităților, autoritățile moldovene s-au angajat verbal la integrarea europeană și neutralitatea constituțională. În realitate, însă, se instalează un regim totalitar”, este concluzia tranșantă a statului rus, care amintește astfel de retorica folosită de Putin înainte de invazia din Ucraina.

Raportul preia temele invocate de Putin înainte de invazia din Ucraina

Raportul compară direct conducerea Maiei Sandu cu cea exercitată de Volodimir Zelenski în Ucraina, precizând că la Chișinău, se află un regim “condus de curatori occidentali”.

“Ceea ce se întâmplă astăzi în Moldova este aproape identic cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Regimul Sandu, la fel ca Vladimir Zelenski și Petr Poroșenko înaintea sa, în drumul său spre integrarea europeană, încearcă să anuleze o întreagă perioadă din istoria propriei țări prin metode totalitare, distrugând toată moștenirea sovietică, inclusiv orice manifestări ale culturii minorităților naționale. În acest scop, guvernul acestei țări depune toate eforturile pentru a rupe legăturile istorice dintre Rusia și Moldova, ale căror culturi sunt apropiate reciproc, și pentru a eradica tot ce este rusesc. Mai mult, în scopul aderării la UE (sau la România, așa cum cred mulți experți), autoritățile moldovene își demonstrează chiar disponibilitatea de a distruge identitatea națională – moldovenească – a țării, prezentând-o eronat ca fiind românească”, se arată în raportul Ministerului de Externe de la Moscova.

Documentul amintește de scandalosul eseu al lui Vladimir Putin din 2021 care a precedat aproape programatic invazia din Ucraina. Vorbind atunci "Despre unitatea istorică a ruşilor şi ucrainenilor", Putin neaga legitimitatea întregii clase politice din Ucraina, reiterând ideea că populaţia Ucrainei este una iar conducerea ucraineană este alta.

Replică de la Chișinău pentru regimul Putin

În contextul intensificării propagandei ruse, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj ferm liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, afirmând că „istoria nu se repetă” și că imperiile nu pot fi reîncarnate, indiferent dacă este vorba despre un imperiu țarist sau despre fosta Uniune Sovietică.

„Istoria nu se repetă, încercare de a reîncarna imperiul, pentru că asta se observă din politica lui de a restabili imperiul – fie că e țarist, fie că e URSS –, nu poți să faci lucrul acesta, iar ceea ce face el este crimă”, a declarat președintele Parlamentului, potrivit Moldpres.

Șeful Legislativului de la Chișinău a avertizat, de asemenea, cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse să dea dovadă de maximă prudență, existând riscul ca aceștia să fie înrolați în armata rusă și obligați să lupte împotriva Ucrainei.

Igor Grosu a anunțat că autoritățile de la Chișinău vor continua procesul de reziliere a acordurilor considerate inutile cu Comunitatea Statelor Independente (CSI). El a dat asigurări că regiunea transnistreană se va integra, la rândul său, în Uniunea Europeană, în mod prioritar, după retragerea armatei ruse și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Amintim că rapoarte îngrijorătoare ale serviciilor secrete ucrainene au arătat intensificarea acțiunilor rusești în apropiere de România. Urmărind să destabilizeze Republica Moldova și să genereze și mai mult haos în Ucraina, în zone apropiate de granița cu România, Kremlinul plănuiește în secret să implice Transnistria în conflict, potrivit surselor din serviciile secrete ucrainene.