Mobilizare și arme scoase din depozite. Rușii pregătesc Transnistria de război. „Moscova o folosește pentru a destabiliza Moldova”

2 minute de citit Publicat la 17:47 10 Dec 2025 Modificat la 17:50 10 Dec 2025

Măsurile de mobilizare au fost consolidate în Transnistria. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Rapoarte îngrijorătoare ale serviciilor secrete ucrainene arată intensificarea acțiunilor rusești în apropiere de România. Urmărind să destabilizeze Republica Moldova și să genereze și mai mult haos în Ucraina, în zone apropiate de granița cu România, Kremlinul plănuiește în secret să implice Transnistria în conflict, potrivit surselor din serviciile secrete ucrainene, citate de Kyev Post.

Astfel, apar informații potrivit cărora sunt mobilizați rezerviștii din Transnistria, sunt socase arme și drone din depozite.

Măsurile de mobilizare au fost consolidate în așa-numita Republică Moldovenească Transnistreană, rezerviștii fiind chemați în formațiuni militare locale și armele fiind scoase din depozite.

HUR a mai declarat că în regiune au fost deja înființate centre de producție și instruire a dronelor pentru operatorii de drone.

Serviciul de Informații ucrainean a evaluat că măsurile implementate de Kremlin vizează creșterea prezenței Rusiei în Transnistria, pe care Moscova o folosește pentru a destabiliza Republica Moldova și a crea tensiuni suplimentare de-a lungul frontierei cu regiunile sudice ale Ucrainei, crescând riscul ca grupurile de sabotaj să încerce să intre pe teritoriul ucrainean.

„Pentru a-și atinge obiectivele, Moscova trimite agenți speciali în Transnistria, a căror sarcină este de a exacerba criza, de a crea haos prin operațiuni informaționale, de a efectua provocări și de a efectua sabotaje”, a spus o sursă citată de publicația ucraineană.

Chişinăul a cerut miercuri Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria, problema fiind abordată în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Transnistria, dependentă de gazul din Republica Moldova

După ce Gazprom a oprit livrările de gaze către Transnistria la începutul anului 2025, regiunea a evitat colapsul doar pentru că Moldova a permis Moldovagaz să furnizeze resursa critică enclavei, a adăugat HUR.

Concentrarea actuală a Kremlinului asupra Transnistriei, potrivit HUR, marchează începutul unei operațiuni hibride rusești legate de „alegerile prezidențiale” planificate pentru 2026 în RPM.

HUR a declarat că operațiunea este concepută pentru a readuce Tiraspolul la aprovizionare gratuită cu gaz rusesc și pentru a crește vizibilitatea liderilor pro-ruși:

„Operațiunea Rusiei își propune, în special, să readucă Tiraspolul la aprovizionare gratuită cu gaz rusesc, să consolideze imaginea liderilor pro-ruși și să consolideze pe ascuns contingentul militar al Rusiei în Transnistria, astfel încât, atunci când Kremlinul consideră necesar, toate forțele și resursele acumulate să fie pregătite pentru escaladarea militară.”

Cei 470.000 de locuitori ai Transnistriei depind în mod critic de Rusia pentru finanțarea a aproximativ 70% din „cheltuielile guvernamentale” ale Transnistriei. Subvențiile energetice rusești pentru furnizarea de gaze naturale au permis industriilor siderurgice și prelucrătoare ineficiente din epoca sovietică din Transnistria să își păstreze o piață, în special în UE.

Când Ucraina a întrerupt livrările de gaze rusești către Transnistria în 2024, Moscova le-a înlocuit cu ajutor umanitar direct către locuitorii din Transnistria.