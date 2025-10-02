După alegerile din Moldova, Rusia a tăiat finanţarea pentru Transnistria. Tiraspolul a rămas fără gaze

Rusia are trupe militare staţionate în Transnistria, pe teritoriul Moldovei. Foto: Getty Images

Autoritățile regiunii nerecunoscute a Transnistriei au declarat un regim de „conservare a gazelor” din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu gaze a republicii. Potrivit șefului Ministerului Dezvoltării Economice regional, Serghei Obolonik, restricțiile vor rămâne în vigoare cel puțin o săptămână și jumătate. Problemele legate de aprovizionarea cu gaze a Transnistriei, care a rămas fără combustibil rusesc după sistarea tranzitului de gaze din Rusia prin Ucraina la 1 ianuarie, se datorează „circumstanțelor nefavorabile”, adică la oprirea finanțării de către Rusia a achiziției de gaze, informează Moscow Times.

Oprirea finanţării de la Moscova pentru gazele transnistrenilor vine la câteva zile după ce partidele pro-ruse au pierdut alegerile din Republica Moldova.

„După această perioadă, toți consumatorii și nevoile din Transnistria vor fi alimentați cu gaze în mod normal. Mă refer la consumatorii industriali și comerciali, precum și la operațiunile din sectorul termoenergetic, în ordinea stabilită pentru începerea sezonului de încălzire”, a asigurat oficialul . El a declarat că nu se așteaptă întreruperi de curent din cauza problemelor legate de gaze.

Potrivit lui Obolonik , au existat „lacune în fluxul financiar de asistență” din cauza „unui mecanism de implementare destul de complex și a numărului mare de participanți”. La sfârșitul lunii ianuarie, autoritățile transnistrene au ajuns la un acord cu Chișinăul privind livrările de gaze către republica nerecunoscută în valoare de aproximativ 3 milioane de metri cubi pe zi. Tiraspolul efectuează achizițiile folosind un împrumut acordat de Moscova.

Livrările de gaze rusești către Transnistria și Moldova au fost oprite la 1 ianuarie din cauza încetării tranzitului prin Ucraina și a unei dispute între Moldovagaz și Gazprom privind o datorie de 709 milioane de dolari. Aceasta a dus la o criză energetică în republica nerecunoscută. Încălzirea, apa caldă și electricitatea au început să se întrerupă în mod regulat în regiune. Autoritățile au îndemnat locuitorii locali să economisească cu strictețe energia electrică și să utilizeze surse alternative de energie și încălzire.

Gazprom a furnizat Transnistriei 2 miliarde de metri cubi de gaze anual (aproximativ 5,7 milioane de metri cubi pe zi). Această cantitate era suficientă pentru consumul intern și producerea de energie electrică la GRES Moldavskaya, o parte din aceasta fiind furnizată Chișinăului. Odată cu declanșarea crizei gazelor, aprovizionarea cu Moldova a fost întreruptă, obligând-o să cumpere energie electrică din România la un preț mai mare.