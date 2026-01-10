Cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii 7 ani. Climatolog: Temperaturile vor scădea și mai mult și ne așteaptă ninsori

Avem parte de cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii 7 ani. Foto: Getty Images

Mai multe județe din țară sunt la această oră sub cod galben de ger, iar specialiștii spun că este cea mai friguroasă lună ianuarie din ultimii 7 ani. Până pe 15 ianuarie, temperaturile vor scădea și mai mult și va ninge în mare parte din țară, inclusiv în București, a afirmat climatologul Roxana Bojariu, la Antena 3 CNN.

Roxana Bojariu, climatolog: Dacă vorbim de temperaturi, așa cum și prognozele Administrației Naționale de Meteorologie au arătat. Nordul Moldovei are temperaturile cele mai scăzute, acolo unde e de fapt și atenționarea de ger, chiar și în timpul zilei. Deși în general în țară temperaturile au scăzut peste tot, dar mai ales în nordul Moldovei, în nord, în centru, în vest, ele vor continua să scadă și mai mult și evident că vom avea și ninsori. Sudul țării va fi afectat de un ciclon mediteranean format tot în acest context mare, în care ciclonii nord-atlantici foarte puternici traversează Europa de la vest la est și fac să se activeze și Mediterana, pentru că aduc aer foarte rece dinspre nord până la latitudini mai joase.

În București scade temperatura. Ne așteaptă ninsori, dar atenție mare și polei. Există posibilitatea de a se forma polei.

În general, e bine să urmărim toate actualizările prognozelor meteorologice, inclusiv cele cu anticipație imediată, pentru că ele ne pot preciza, chiar dacă cu mai puțin timp înainte, cu câteva ore, unde sunt zonele cu intensitatea fenomenelor extreme mai mare în așa fel încât să ne putem proteja în activitățile noastre.

Ianuarie ar putea fi cea mai friguroasă lună din ultimii 7 ani, pentru că iarna încă nu s-a terminat și după prima jumătate a săptămânii vitoare lucrurile încep din acest punct de vedere să se liniștească, adică regimul termic termic își revine. Dacă vorbim de ce se întâmplă în țară, vedem că ninsorile deja au conturat zona Transilvania-Vestului, a Nordului, în general Sud-Vestului, cu strat de zăpadă. Și dacă ne uităm la situația prezentă, avem de-a face deja cu aceste desfășurări de transporturi atmosferice și generate de ciclon, atât atlantic, cât și mediteranean pentru zona noastră de Europă.

E o situație foarte dinamică, asta este interesant de spus. Durează cam până la 15 ianuarie și e bine să urmărim toate actualizările de informații.