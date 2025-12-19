Un petrolier rus, atacat pentru prima dată în Marea Mediterană: Putin anunță că va riposta

2 minute de citit Publicat la 15:32 19 Dec 2025 Modificat la 15:34 19 Dec 2025

Nava petrolieră, numită Qendil, face parte din așa-numita “flotă din umbră” a Rusiei. Sursă: Getty Images

Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier rusesc în Marea Mediterană, transmite Sky News, care citează Reuters.

Nava petrolieră, numită Qendil, face parte din așa-numita “flotă din umbră” a Rusiei, un grup de petroliere care ajută Moscova să își mențină exporturile de țiței în ciuda sancțiunilor occidentale.

Oficialul a declarat că dronele ucrainene au lovit nava în ape aflate la peste 2.000 de kilometri (1.243 de mile) de Ucraina, provocând pagube critice. Nava era goală în momentul atacului, a adăugat sursa ucraineană.

În cursul zilei de joi, forțele ucrainene au lovit un petrolier într-un port din sudul Rusiei, a anunțat un guvernator regional. Atacul din portul Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, a avariat nava și, conform informațiilor preliminare, membrii echipajului au murit, a declarat guvernatorul regional, Iuri Sliusar, pe Telegram, potrivit The Guardian.

Primarul Alexander Skriabin a fost citat de agențiile de știri rusești declarând: „Echipele de urgență sting incendiul de la petrolierul care a fost lovit în timp ce era andocat în timpul unui atac cu drone... O scurgere de produse petroliere a fost evitată”.

Vladimir Putin amenință cu riposte

Vladimir Putin a comentat recentul atac ucrainean asupra unui petrolier rusesc, spunând că, deși nu va perturba aprovizionarea, Moscova va riposta întotdeauna.

A fost prima dată când dronele ucrainene au lovit un petrolier rusesc în Marea Mediterană, Putin spunând că acest lucru „nu va face decât să creeze amenințări suplimentare”.

El a adăugat că Rusia răspunde în mod regulat cu „atacuri mult mai puternice” împotriva Ucrainei.

Putin a avertizat, de asemenea, împotriva oricărei amenințări de a bloca Kaliningradul rusesc, despre care a spus că „ar duce doar la o escaladare nevăzută a conflictului” și ar putea declanșa un „conflict internațional la scară largă”.

Amintim că noul atac din Mediterana are loc în contextul în care un raport recent dezvăluie că navele care transportă petrol rusesc și care fac parte din așa numita flotă din umbră ar putea fi angajate în activități intense de spionaj.

Mai multe petroliere rusești, vizate de atacuri cu dronă

Atacurile raportate recent vin în urma unei serii de operațiuni ucrainene care vizează infrastructura petrolieră rusească și așa-numita “flotă din umbră” a Rusiei.

Pe 10 decembrie, o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei a declarat pentru Kyiv Independent că o dronă navală Sea Baby a lovit petrolierul Dashan, rezultând “daune critice”.

Pe 28 noiembrie, dronele Sea Baby au lovit petrolierele rusești sancționate Kairos și Virat în Marea Neagră, în largul coastei Turciei, scoțând din funcțiune nave despre care o sursă din cadrul SBU a spus că erau legate de flota din umbră a Kremlinului.

Ucraina lansează în mod curent atacuri puternice împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern.