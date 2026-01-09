„Tennis-gate”. Primarul Berlinului, presat să demisioneze după ce a jucat tenis în timpul unei pene de curent ce a paralizat orașul

Militanți de extremă stângă și-au asumat responsabilitatea pentru atacul de sâmbătă, care a întrerupt deliberat alimentarea cu electricitate pentru aproximativ 45.000 de gospodării și peste 2.000 de afaceri. sursa foto: Getty

Primarul Berlinului, Kai Wegner, se confruntă cu apeluri tot mai puternice la demisie, după ce s-a aflat că a ales să joace tenis la câteva ore după ce un blackout major, provocat de un atac prin incendiere, a afectat o mare parte a capitalei germane – iar ulterior a indus publicul în eroare cu privire la ceea ce făcea în acel moment, scrie The Guardian.

Districtele din sud-vestul Berlinului reveneau treptat la normal după cea mai lungă pană de curent de la al Doilea Război Mondial încoace, în timp ce Wegner a recunoscut că nu a fost „întru totul sincer” în declarațiile publice despre acțiunile sale din momentul declanșării avariei.

Militanți de extremă stângă și-au asumat responsabilitatea pentru atacul de sâmbătă, care a întrerupt deliberat alimentarea cu electricitate pentru aproximativ 45.000 de gospodării și peste 2.000 de afaceri, ridicând întrebări serioase despre gradul de pregătire al Germaniei în fața actelor de sabotaj.

Wegner a confirmat o informație difuzată de postul public RBB, potrivit căreia sâmbătă, între orele 13:00 și 14:00, s-a aflat pe un teren de tenis alături de partenera sa, ministrul educației din Berlin, Katharina Günther-Wünsch.

Membru al Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, Wegner le spusese jurnaliștilor duminică faptul că a lucrat „non-stop” pentru a limita impactul penei de curent și pentru a restabili alimentarea cu energie.

„Nu m-am plictisit și nici nu m-am relaxat, am fost la telefon toată ziua, încercând să coordonez și să obțin cât mai multe informații”, declarase el, adăugând că s-ar fi „închis literalmente în biroul de acasă”.

Abia miercuri seară, primarul a admis că formularea folosită fusese neinspirată.

„Privind în urmă, ar fi trebuit să spun duminică ce am făcut sâmbătă”, a declarat el. „Da, la un moment dat am spus: «Am nevoie de o pauză scurtă, trebuie să-mi limpezesc mintea». Iar pentru mine, cel mai bun mod de a face asta este sportul.”

Cu opt luni înaintea alegerilor regionale, în care Wegner este așteptat să candideze din nou, tot mai multe voci susțin că și-a pierdut autoritatea de a rămâne în funcție.

Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), aflat în creștere în sondajele din Berlin, a declarat că „este suficient de grav faptul că primarul Berlinului nu tratează cu seriozitate o situație de urgență provocată de un atac terorist asupra infrastructurii orașului, încât să nu-și anuleze meciul de tenis”. Wegner „i-a mințit în față pe berlinezi”, a spus Kristin Brinker, liderul grupului parlamentar regional al AfD.

Steffen Krach, candidatul social-democraților – parteneri minori în coaliția aflată la guvernare – a catalogat comportamentul primarului drept „inacceptabil” și „nedemn” de funcția pe care o ocupă.

Potrivit cotidianului local BZ, Wegner s-a întâlnit joi dimineață cu parlamentari CDU din Berlin și le-a cerut sprijinul, invocând „situația extrem de dificilă din presă”.

Scandalul a readus în memorie demisia de anul trecut a lui Carlos Mazón din funcția de președinte al regiunii spaniole Valencia, după ce s-a aflat că petrecuse peste trei ore la prânz cu un jurnalist, în timp ce inundații devastatoare, soldate cu 229 de morți, loveau regiunea.

Alții au văzut o paralelă cu episodul din 2021 în care Armin Laschet, atunci favorit să îi succeadă Angelei Merkel la conducerea Germaniei, a fost forțat să își ceară scuze după ce a fost surprins glumind în timpul unei vizite într-o comunitate afectată de inundații mortale. Două luni mai târziu, a pierdut alegerile în fața lui Olaf Scholz.

Afacerea Wegner a fost rapid botezată „tennis-gate”. Deputata Verzilor Ricarda Lang a comentat sec pe X: „Măcar Kai Wegner a avut o «rețea» sâmbătă.” În germană, Netz înseamnă atât fileu de tenis, cât și rețea de telefonie mobilă – lucru de care zeci de mii de berlinezi au fost lipsiți timp de peste patru zile.

Un alt meme a făcut trimitere la scurta carieră a lui Liz Truss și la celebrul pariu tabloid din 2022 despre cine va rezista mai mult: premierul britanic sau o salată verde lăsată să se strice. Imaginea îl arăta pe primarul Berlinului lângă o minge de tenis, cu întrebarea: „Poate Kai Wegner să reziste mai mult decât această salată?”