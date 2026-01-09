Doi oameni au murit și 35 sunt dispăruți, după ce o groapă de gunoi s-a prăbușit iar „avalanșa” de deșeuri a lovit un sat, în Filipine

2 minute de citit Publicat la 13:04 09 Ian 2026 Modificat la 13:04 09 Ian 2026

O groapă de gunoi s-a prăbușit peste un sat în Filipine. Sursa foto: Facebook/ BFP R7 Cebu City FS

Două persoane au murit, iar alte 35 sunt date dispărute după prăbușirea unei gropi de gunoi în Filipine. Potrivit relatărilor, acestea au fost prinse într-o avalanșă de gunoi și resturi provenite de la o instalație de gestionare a deșeurilor, care s-a revărsat în satul Binaliw.

Incidentul a determinat guvernul orașului Cebu să mobilizeze echipe de salvare, ambulanțe și utilaje grele, în timp ce autoritățile au evaluat posibilele pagube aduse locuințelor din apropiere, transmite Sky News.

Douăsprezece persoane au fost, de asemenea, rănite în urma incidentului.

Conform presei locale, eforturile echipelor de căutare au fost îngreunate de condiții periculoase.

Aerul toxic i-ar putea ucide pe cei prinși sub gunoi

Consilierul Joel Garganera, președintele comisiei de mediu a consiliului local, a declarat că prăbușirea a avut loc după ora locală 16:00, joi.

El a spus: „Structurile metalice sunt masive, gunoiul este instabil și există un risc constant de deplasare. Există, de asemenea, o îngrijorare serioasă legată de aerul toxic, care ar putea pune în pericol pe oricine rămâne prins prea mult timp.”

Un angajat al gropii de gunoi, Joey Boy Gealon, a descris cum a auzit țipete și zgomote puternice de prăbușire, spunând pentru Cebu Daily News că incidentul s-a produs fără niciun avertisment.

El a susținut că angajații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la înălțimea grămezilor de gunoi de mai mulți ani.

Prime Waste Solutions Cebu, compania care operează instalația, a declarat într-un comunicat: „Siguranța și bunăstarea angajaților noștri, a contractorilor și a comunităților învecinate rămân prioritatea noastră principală.”

Un depozit de sortare a fost lovit de „valul” de deșeuri

Unul dintre clădirile lovite de zidul de resturi a fost un depozit în care muncitorii separau deșeurile reciclabile de gunoi, a declarat generalul de brigadă al poliției, Redrico Maranan.

El a adăugat că nu este încă clar dacă și locuințele din apropiere au fost afectate.

Primarul orașului Cebu, Nestor Archival, a declarat: „Toate echipele de intervenție rămân pe deplin implicate în operațiunile de căutare și recuperare pentru a localiza persoanele dispărute, cu respectarea strictă a protocoalelor de siguranță.”