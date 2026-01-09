Preot din Italia a decis închiderea Domului din Carrara, după ce a fost vizat de mai multe jafuri

După cele 5 furturi, biserica va rămâne închisă până sâmbăta viitoare.Sursa foto: Getty Images

​Preotul paroh al Domului din Carrara, Italia, a decis închiderea lăcaşului de cult pentru câteva zile după ce, în ultima perioadă, s-au înregistrat 5 furturi.

Părintele Piero Albanesi a luat această decizie neaşteptată după ce, de Bobotează, două persoane au intrat în catedrală și, după ce au încercat să spargă dulapul din spatele altarului principal, au atacat tabernacolul (n. red. cutia specială din bisericile catolice, unde se păstrează pâinea consacrată ) şi au furat două potire. Nu în ultimul rând hoții au luat în grabă şi două recipiente pentru donaţii, apoi l-au furat şi pe cel care se afla în fața altarului Sfântului Ceccardo, relatează Il Messaggero.

Acesta este al cincilea furt care a avut loc în decurs de câteva luni, lucru care l-a făcut pe preot să ia decizia fără precedent de a închide Domul.

„Sunt cufundat într-o tristețe și o amărăciune absolute.” Acestea sunt cuvintele lui Don Piero Albanesi, paroh al Catedralei din Carrara. Nu este vorba doar despre furturi, ci și despre profanare, pentru că în acest caz criminalii au amenințat tabernacolul și conținutul acestuia. Însuși parohul a observat acest lucru și, când a văzut ce s-a întâmplat, a fost „cuprins de o disperare totală”. După cum explică Don Piero Albanesi, este ca și cum Catedrala „ar fi fost jefuită de inima ei care bate”.

Preotul paroh a alertat imediat carabinierii care au deschis o anchetă. Imaginile de pe camerele de supraveghere s-au dovedir cruciale, deoarece anchetatorii încearcă să-i identifice pe hoţi. Episcopul a fost, de asemenea, informat și l-a liniștit pe preot, amintindu-i că „Domnul în adevăratul său trup a suferit atrocități de tot felul”. Preotul paroh și episcopul iau în considerare și organizarea unui moment de rugăciune colectivă.

Între timp, însă, biserica va rămâne închisă până sâmbăta viitoare.