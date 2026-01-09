Anchetă la o grădiniţă din Baia Mare. Un copil a fost rănit după ce un dulap a căzut peste el

Este anchetă la o grădiniţă din Baia Mare, unde a avut loc un incident şocant. Un copil a fost rănit după ce un dulap a căzut peste el, iar educatoarea micuţului a fost cea care a sunat la apelul unic de urgenţă 112. Băiatul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr.Constantin Opriş" Baia Mare, unde a rămas internat.

Oficialii din cadrul Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş au transmis că scenele şocante de la grădiniţa "Otilia Cazimir" din Baia Mare s-au petrecut joi, în jurul prânzului. Potrivit acestora, copiii erau la toaletă şi, la un moment dat, după unul dintre ei au ajuns părinţii.

Educatoarea l-a însoţit în cameră pe copil pentru a se îmbrăca, iar copilul ar fi tras geaca din dulapul care, se pare, nu era prins aşa cum trebuie în perete. Acesta s-a desprins şi a căzut peste el, lovindu-l în zona capului.

Imediat educatoarea a sunat la 112, iar la faţa locului a ajuns un echipaj SMURD, care i-a acordat primele îngrijiri medicale băiatului şi, ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare.

Conform medicilor, în prezent, starea de sănătate a micuţului este bună. În urma incidentului, el a suferit un traumatism cranio-cerebral şi a rămas internat pentru a fi supravegheat.

În acest moment, la grădiniţa cu program prelungit "Otilia Cazimir" se desfăşoară o anchetă pentru a se stabili exact cum a fost posibil să se producă acest incident. Cei de la primărie susţin că în unitatea de învăţământ se desfăşoară lucrări de înlocuire a mobilierului vechi cu unul nou şi este foarte posibil ca unul dintre muncitori să fi desprins dulapul respectiv, dar să nu-l fi dat jos de pe perete.