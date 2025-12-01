Trei petroliere rusești au explodat într-o singură săptămână. Ultimul, în apropiere de capitala Senegalului

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Patru explozii au avut loc la bordul petrolierului Mersin, care transporta țiței rusesc, a declarat pentru Bloomberg un reprezentant al Besiktas Shipping, compania care deţinea nava. Incidentul a avut loc în apropiere de Dakar, capitala Senegalului, în largul coastei de vest a Africii. Acesta este al treilea incident de acest gen care implică petroliere ce transportă produse petroliere rusești într-o singură săptămână, scrie The Moscow Times.

Potrivit Besiktas Shipping, exploziile au cauzat pătrunderea apei în sala motoarelor navei Mersin. Cu toate acestea, nava rămâne stabilă, iar echipajul este în siguranță. Nu a existat poluare a mediului, a raportat compania. Potrivit analiștilor Kpler, nava transporta motorină și a făcut escale în porturi rusești de mai multe ori în acest an.

Autoritățile senegaleze au raportat că nava Mersin a fost stabilizată cu succes după o pătrundere semnificativă de apă și a fost remorcată și pusă sub observație tehnică. Specialiștii repară fisurile pentru a restabili integritatea etanșă la apă, iar încărcătura va fi apoi transferată pentru a preveni destabilizarea în timpul pompării apei.

Besiktas Shipping a declarat că sprijină ancheta privind cauzele exploziilor și cooperează cu asigurătorii și autoritățile senegaleze pentru a aborda consecințele incidentului.

Pe 28 noiembrie au fost raportate explozii la bordul a două petroliere sancționate, aparținând "flotei-fantomă" a Rusiei, Kairo și Virat, în apropiere de Bosfor, la Marea Neagră. A doua zi, surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au declarat pentru RBC Ucraina și Suspilna că ambele nave au fost lovite de drone navale Sea Baby. În urma atacului, petrolierele, care făcuseră escală anterior în porturi rusești, au fost scoase din uz, a declarat SBU.

Ucraina a revendicat atacul asupra a două petroliere aparținând flotei-fantomă a Rusiei în Marea Neagră, la finalul lunii noiembrie. Recep Tayyip Erdogan a avertizat, după ce Ucraina a lovit petrolierele, că Turcia nu poate accepta aceste atacuri "în nicio circumstanță". Preşedintele turc a declarat că, în prezent, războiul dintre Rusia și Ucraina a atins "în mod clar" un nivel care "amenință siguranţa navigaţiei în Marea Neagră".