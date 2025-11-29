Ucraina a lovit petrolierele din flota-fantomă a Rusiei cu drone navale Sea Baby. Imagini cu momentul atacului din Marea Neagră

2 minute de citit Publicat la 15:58 29 Noi 2025 Modificat la 15:58 29 Noi 2025

Ucraina a lovit petrolierele din flota-fantomă a Rusiei cu drone navale Sea Baby. FOTO: X

Ucraina a revendicat atacul asupra a două petroliere aparținând flotei din umbră a Rusiei în Marea Neagră. Un oficial din cadrul serviciilor de securitate ucrainene (SBU) a declarat că petrolierele au fost lovite cu drone navale Sea Baby, scrie CNN.

O sursă din domeniul securității ucrainene a declarat pentru CNN că dronele maritime Sea Baby au fost folosite într-o operațiune comună a SBU și a marinei. Rusia nu a transmis un comentariu în legătură cu aceste declarații.

Ambele petroliere au suferit avarii critice, a declarat sursa, și nu vor mai putea fi folosite. „Acest lucru va da o lovitură semnificativă transportului de petrol rusesc.”, a adăugat sursa citată.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet”



Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea.



It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Rusia folosește sute de petroliere, multe navigând sub diferite pavilioane de conveniență, pentru a transporta petrol către clienții săi, în ciuda sancțiunilor.

Petrolierul Virat, sub pavilion Gambia, a fost atacat din nou sâmbătă, după ce vineri a fost avariat, potrivit Ministerului Transporturilor din Turcia.

Conform autorităților maritime turce, s-au înregistrat avarii minore și nu s-a produs un incendiu. Nava se află la aproximativ 50 de kilometri de coasta Turciei. Datele de urmărire a navei au arătat că aceasta a încetinit și s-a întors spre coastă vineri seară.

„Nu există nicio solicitare din partea personalului de a abandona nava”, a declarat Ministerul Transporturilor din Turcia, dar un remorcher pentru stingerea incendiilor a fost trimis la fața locului.

Nu se știe care era destinația navei Virat. Datele maritime arătau că aceasta aștepta comenzi în Marea Neagră. A fost sancționată de Statele Unite în ianuarie, când a navigat sub un nume diferit, și de Regatul Unit și Uniunea Europeană la sfârșitul acestui an.

Vineri a avut loc, de asemenea, o explozie la bordul unei alte nave care transportă țiței rusesc într-o zonă apropiată a Mării Negre. Toți cei 25 de membri ai echipajului aflați la bordul navei petroliere Kairos, care arborează pavilion Gambia, au fost evacuați. Niciuna dintre nave nu se afla în apele turcești când au fost lovite.

O înregistrare video a arătat remorchere turcești stingând un incendiu care se extidnea la bordul navei, la aproximativ 50 de kilometri de coasta turcească. Sâmbătă, Ministerul Transporturilor din Turcia a declarat că un incendiu izbucnit pe puntea navei Kairos a fost stins.

Kairos are 275 de metri lungime și cântărește aproape 80.000 de tone. A fost sancționată de UE la începutul acestui an și a plecat dintr-un port indian la începutul acestei luni pentru a se întoarce în portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră.

La începutul acestui an, mai multe explozii au avut loc pe nave care transportau petrol pentru Rusia din Marea Neagră.

Atât Virat, cât și Kairos au tranzitat strâmtoarea Bosfor în Marea Neagră. Alte nave, de asemenea sancționate pentru transportul de țiței rusesc, călătoreau pe aceeași rută, conform datelor maritime de sâmbătă.