Un petrolier din flota fantomă a Rusiei a sărit în aer în Marea Neagră, după ce ar fi lovit o mină

1 minut de citit Publicat la 19:29 28 Noi 2025 Modificat la 19:35 28 Noi 2025

Petrolierul a fost avariat de explozia produsă după ce ar fi lovit o mină. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un petrolier din așa-numita "flotă fantomă" cu care Rusia ocolește sancțiunile internaționale era în pericol de scufundare, vineri noaptea, pe Marea Neagră, după ce a fost avariat într-o explozie aparent provocată de o mină.

Incidentul s-a petrecut în Strâmtoarea Bosfor, la nord de coastele Turciei, potrivit unui oficial portuar citat de presa internațională.

Petrolierul se numește Kairos și naviga sub pavilionul statului african Gambia.

(În imaginea următoare, nava Kairos, fotografiată în 2019)

Direcția Generală pentru Afaceri Maritime din Turcia a comunicat că "un impact extern" a provocat o explozie urmată de un incendiu la bordul navei, care are o lungime de 275 de metri.

Kairos nu transporta încărcătură la momentul exploziei.

Pe vas se aflau 25 de membri ai echipajului.

În ajutorul acestora au fost trimise remorchere şi echipe ale pazei de coastă turce.

Reuters, care citează persoane la curent cu incidentul de vineri, notează că Virat, un alt petrolier supus sancțiunilor pentru transportul de țiței rusesc, ar fi fost, la rândul său, afectat de o explozie în Marea Neagră, într-o zonă la est de locația primului incident.

Ce se știe despre petrolierul care ar fi lovit o mină în Marea Neagră

Kairos este un petrolier care a fost anterior sancționat de Marea Britanie și de Uniunea Europeană pentru transportul de țiței rusesc, dar care nu a intrat sub incidența sancțiunilor SUA.

În precedenta călătorie, a navigat din portul rusesc Novorossiysk până la Paradeep, în India, transportând țiței.

Kairos se îndrepta înapoi către Novorossiysk pentru a încărca un alt transport de țiței, conform datelor de monitorizare navală consultate de Bloomberg.

De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, mai multe incidente cu mine marine în Marea Neagră au fost consemnate de presa internațională.

De asemenea, au fost semnalate mai multe explozii la bordul unor nave care au transportau țiței pentru Rusia pe rute situate în afara Mării Negre.