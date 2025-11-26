Flota-fantomă a lui Putin se destramă: tot mai multe nave, cu vechime de peste 20 de ani, riscă să ajungă la fier vechi

2 minute de citit Publicat la 20:00 26 Noi 2025 Modificat la 20:02 26 Noi 2025

Navă din flota fantomă a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Tot mai multe tancuri petroliere din cadrul așa-numitei „flote-fantomă” folosite de Rusia pentru evitarea sancțiunilor internaționale, și-au epuizat resursa (durata de viață/funcționare a motoarelor, etc. - n.r.) și trebuie înlocuite. Navele din această flotă care nu mai sunt în stare de funcționare vor fi vândute la fier vechi, informează Moscow Times.

„Vârsta medie” a navelor care compun în prezent această flotă este de 20 de ani. 60% din totalul acestor nave au o vechime de mai mare de 20 de ani, conform S&P Global, citat de publicația rusă.

„Deoarece micuțele companii care le dețin în acte nu au, cel mai probabil, resurse să achiziționeze nave noi și strălucitare, chiar dacă ar vrea să o facă, asta înseamnă că aceste nave sunt la final de drum”, a declarat pentru Politico Elizabeth Brough, analist la Atlantic Council.

Navele din flota fantomă a Rusiei erau deja la „final de resursă” în momentul în care ele au început să fie folosite intensiv pentru a transporta ilegal țiței și produse petroliere, ca o măsură de ocolire a sancțiunilor internaționale impuse Moscovei pentru după declanșarea invaziei Ucrainei pe 24 februarie 2022.

În luna noiembrie, în portul turc din Aliaga, a început deja demantelarea petrolierului Eagle S, cunoscut pentru avarierea mai multor cabluri submarine în Golful Finlandei, în urmă cu un an. Ca urmare a acestui incident, petrolierul a fost confiscat de autoritățile finlandeze.

Compania S&P Global a identificat 561 de tancuri petroliere, cu o capacitate cumulată de aproape 50 de milioane de tone, angajate în acțiunile ilegale de transport de țiței de proveniență rusească. Alte 193 își schimbă frecvent proprietarii (Iran sau Venezuela, alte țări aflate și ele sub regimul diverselor sancțiuni)

În 2022, Grupul celor Șapte națiuni industrializate a impus un plafon de preț pentru vânzările globale de petrol ale Rusiei, care generează aproximativ un sfert din bugetul de stat de la Moscova.

De atunci, Rusia își transportă tot mai mult petrolul cu o flotilă de petroliere vechi, prost asigurate, cu structuri de proprietate opace. Potrivit companiei Lloyd’s List Intelligence, această flotă din umbră numără circa 1.300 de nave și a fost asociată cu scurgeri masive de petrol în apele internaționale și cu distrugerea unor infrastructuri submarine esențiale.

Guvernele europene au sancționat unele nave individuale: Bruxellesul a pus pe lista neagră 444 de vase, interzicându-le accesul în porturile UE și utilizarea serviciilor occidentale. Regatul Unit a sancționat alte 450 de nave.

Experții avertizează că starea precară a acestor petroliere le face extrem de vulnerabile la accidente, iar lipsa transparenței în privința proprietății le face practic de neidentificat și de neatins juridic.