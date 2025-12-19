Un nou arsenal al Rusiei în războiul hibrid: Flota din umbră a lui Putin ar fi folosită și în misiuni de spionaj

Personalul cu experiență în domeniul securității la bordul petrolierelor rusești provoacă alarmă în capitalele europene. Foto: Profimedia Images

Navele care transportă petrol rusesc și care fac parte din așa numita flotă din umbră ar putea fi angajate în activități intense de spionaj. La bordul lor, s-a aflat sub acoperire personal cu legături cu armata și cu serviciile de securitate ale Rusiei, potrivit surselor citate de CNN.

De la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, Moscova a construit o așa-numită flotă din umbră, formată din sute de petroliere. Aceste nave transportă petrol rusesc din porturile sale de la Marea Baltică și Marea Neagră, în ciuda sancțiunilor occidentale, aducând Kremlinului sute de milioane de dolari în fiecare an.

În ultimele luni, unele dintre aceste nave, adesea înmatriculate în diferite țări, fără legătură cu Rusia, au dobândit membri suplimentari ai echipajului cu puțin timp înainte de a părăsi portul, potrivit serviciilor de informații ucrainene.

Adăugarea de personal cu experiență în domeniul securității la echipajele flotei din umbră provoacă alarmă în capitalele europene, deoarece ilustrează cât de provocatoare au devenit tacticile Kremlinului.

Potrivit CNN, mai mulți dintre cei care formează personalul navelor sunt angajați de o companie rusă secretă numită Moran Security. Unii dintre ei sunt mercenari, au spus aceștia, care au lucrat anterior pentru contractori militari privați ai Rusiei, cum ar fi notoriul grup Wagner. Noile dezvăluiri vin după ce marina suedeză a anunțat că a văzut în premieră gărzi înarmate pe navele rusești.

Firmă sancționată de Trezoreria SUA, implicată în activitatea flotei din umbră

Moran este o firmă de securitate privată cu legături cu armata și serviciile de informații rusești, au declarat surse de informații occidentale. Firma a fost sancționată de Trezoreria SUA în 2024 pentru furnizarea de “servicii de securitate armată” întreprinderilor de stat rusești pentru a „intensifica presiunea asupra Rusiei pentru războiul său crud și neprovocat continuu împotriva Ucrainei”.

Personalul Moran a fost plasat pe mai multe petroliere din flota din umbră a Rusiei. Serviciile de informații ucrainene au declarat că au observat introducerea acestor paznici la bordul flotei din umbră în urmă cu aproximativ șase luni.

Rușii aflați la bord au, de asemenea, sarcina de a supraveghea căpitanii navelor, deoarece majoritatea nu sunt cetățeni ruși, potrivit lui Oleksandr Stakhnevych de la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

O sursă occidentală de informații a confirmat pentru CNN, această evaluare, spunând că „în cazul lui Moran, aceștia nu sunt implicați în conflicte directe. Se asigură că contractorii lor acționează în conformitate cu interesele Kremlinului.”

Prezența și activitățile rușilor la bordul acestor nave sunt o preocupare tot mai mare pentru serviciile de securitate europene, având în vedere numărul de nave din flota din umbră care navighează în apropierea coastelor continentului și potențialul lor de spionaj.

Oficialii din domeniul securității spun că plasarea unor bărbați înarmați cu experiență militară pe aceste nave este încă un instrument din arsenalul de tehnici de război hibrid ale Kremlinului, concepute pentru a provoca perturbări în Europa.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis în repetate rânduri că Rusia foloseşte aceste nave pentru a lansa drone care intră ilegal în spaţiul aerian aliat. Rusia neagă aceste acuzaţii.

Consiliul European a impus, joi, măsuri restrictive asupra a încă 41 de nave, care fac parte din „flota din umbră” de petroliere a Rusiei şi contribuie la veniturile energetice ale Rusiei, a transmis Consiliul, printr-un comunicat de presă.