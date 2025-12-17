“Flota din umbră” a lui Putin este înarmată. Ce a văzut, în premieră, marina suedeză la bordul petrolierelor rusești

Surse din armata suedeză au confirmat că navele de război rusești au o “prezență destul de constantă”. FOTO: Hepta

Marina suedeză a anunțat că a văzut în premieră gărzi înarmate pe navele rusești din așa numita “flotă din umbră”, potrivit Deutsche Welle.

Soldați în uniformă și persoane înarmate, angajați ai unor companii private de securitate, au fost observate pe petroliere care transportau petrol din Rusia. Aceasta este prima dată când o țară a UE a confirmat oficial prezența unor gărzi înarmate pe navele rusești ale "flotei din umbră”.

Potrivit lui Marko Petkovic, șeful operațiunilor Marinei Suedeze, Rusia și-a consolidat, în general, prezența militară în Marea Baltică. „Prezența navală rusă a devenit permanentă și vizibilă într-o parte semnificativă a Mării Baltice”, a declarat un purtător de cuvânt al Marinei Suedeze. „Flota rusă este prezentă periodic în diverse zone ale Mării Baltice și a Golfului Finlandei și se pare că susține cumva această «flotă din umbră».”

Surse din armata suedeză au confirmat că navele de război rusești au o “prezență destul de constantă” în mai multe zone specifice adiacente rutelor de navigație.

Mass-media daneză a relatat anterior despre prezența agenților de securitate la bordul navelor rusești ale “flotei din umbra”. Pe 6 decembrie, portalul de investigații DanWatch a raportat prezența unor bărbați în uniforme de camuflaj la bordul unuia dintre petrolierele “flotei din umbra” din strâmtoarea Øresund, dintre care unul era un fost comandant al forțelor speciale din Kaliningrad.

După cum a menționat publicația, acest lucru este confirmat de datele dintr-o bază de date a guvernului rus, scursă prin intermediul unor surse din Rusia. Conform documentelor echipajului obținute de publicație, aceste persoane nu aveau nicio îndatorire oficială pe navă. Au fost trecute ca «membri suplimentari ai echipajului» fără nicio explicație.

Petrolierele rusești din "flota din umbră", lovite de dronele ucrainene

Potrivit unei anchete comune realizate de organizația non-profit SourceMaterial și de Politico, în ultimul an, cel puțin cinci petroliere din armata rusă, specializată în evitarea sancțiunilor, au navigat nestingherite în apele europene după ce au lăsat în urmă pete masive de petrol.

Două dintre aceste nave fuseseră deja sancționate individual de Regatul Unit înainte de incidente.

Investigația, bazată pe imagini din satelit oferite de ONG-ul SkyTruth și pe date de transport de la platforma Kpler, vine după o anchetă similară publicată în 2024 de Politico, publicație care documenta scurgeri de petrol provocate de flota din umbră a Rusiei. Noile dezvăluiri arată dificultatea guvernelor occidentale de a limita exporturile de petrol rusești și de a reduce riscul unor dezastre ecologice.

În Marea Neagră, două petroliere care se aflau sub sancțiuni occidentale au fost atacate în noiembrie de drone ale marinei ucrainene în timp ce erau goale și navigau spre Novorossiisk, un important terminal petrolier rusesc la Marea Neagră.

Cel puțin șapte explozii au avut loc asupra unor petroliere care au făcut escală în porturi rusești. Un petrolier deținut de Turcia, care a fost avariat în apropierea coastei Senegalului săptămâna trecută, a fost lovit de patru explozii externe, dar nu au existat răniți sau poluare.