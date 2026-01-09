Caz medical rar după un tatuaj: Un bărbat şi-a pierdut tot părul şi corpul său nu mai poate transpira

Ulterior, pacientul polonez a făcut şi vitiligo, o afecțiune cronică a pielii. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat din Polonia s-a confruntat cu probleme grave după ce a decis să îşi facă un tatuaj. El a fost diagnosticat cu anhidroză, o afecţiune relativ rară, caracterizată prin imposibilitatea corpului de a transpira normal, iar părul i-a picat, a relatat The Independent. În prezent, îngrijorările legate de complicațiile provocate de tatuaje sunt în creștere, acestea variind de la iritații ușoare ale pielii până la reacții alergice severe.

În vârstă de 36 de ani, un bărbat din Polonia şi-a pierdut întreaga podoabă capilară, dar şi capacitatea de a transpira, după ce și-a făcut un tatuaj, potrivit unui nou studiu care solicită o reglementare mai strictă a compoziției cernelurilor pentru tatuaje.

"Bărbatul caucazian a dezvoltat eritrodermie, alopecie, anhidroză și vitiligo, drept complicații ale unui tatuaj realizat cu cerneală roșie, ceea ce marchează un caz rar și neconsemnat anterior al unor reacții atât de extinse", se arată în studiul publicat în revista Clinics and Practice.

Jurnaliştii publicaţiei The Independent au mai scris că tânărul și-a făcut în 2020 un tatuaj cu o floare roșie pe antebrațul drept şi, la aproximativ patru luni după aceea, a dezvoltat mâncărimi intense, descuamări severe ale pielii și o erupție cutanată cu umflături în zona respectivă.

Ulterior, pielea inflamată i-a acoperit peste 90% din suprafața trupului, iar acesta și-a pierdut complet părul de pe scalp și de pe trunchi. De asemenea, a încetat să mai transpire. Anhidroza, cunoscută şi ca adiaforeza, este incapacitatea corpului de a transpira, ceea ce poate duce la hipertermie, întrucât procesul normal de răcire prin transpiraţie este inexistent.

Tânărul din Polonia nu a mai putut face exerciții fizice în siguranță, lucra în condiții de căldură sau suporta încăperi calde.

"La patru luni după realizarea tatuajului, pacientul a început să dezvolte modificări eczematoase pruriginoase, care au progresat în decurs de câteva luni către eritrodermie, alături de alopecie universală și anhidroză", s-a mai precizat în studiu.

Testele cutanate au confirmat un răspuns imun agravat, cel mai probabil declanșat de componente pe care le-a avut cerneala roşie, folosită pentru tatuaj.

După luni de tratament ineficient cu medicamente steroidiene pentru suprimarea imunității, medicii au îndepărtat chirurgical fragmentele de tatuaj inflamate.

Însă, din nefericire, nici această intervenție nu a îmbunătățit semnificativ starea clinică a pacientului, acesta dezvoltând, ulterior, vitiligo – o afecțiune cronică a pielii caracterizată prin apariţia unor pete decolorate pe piele şi care ne poate afecta pe termen îndelungat.